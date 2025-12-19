पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अभी कई महीने बाकी है, लेकिन सियासी गरमाहट जोर पकड़ने लगी है. 20 दिसंबर को पीएम मोदी बंगाल का दौरा करेंगे. वह नादिया जिले के ताहिरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस जगह का चुनाव काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है.

इधर, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक मदन मित्रा के भाषण पर सियासत तेज हो गई है. वह एक वीडियो में कह रहे हैं, कि भगवान राम मुसलमान थे. इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, उनके बयान को हिंदू धर्म का अपमान बताया है.

मदन मित्रा के बयान पर सौमित्र खान ने क्या कहा?

अब मदन मित्रा के बयान पर सांसद सौमित्र खान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने APB न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि अगर उन्होंने इस बात को सुबह बोला तो ठीक है, शाम को बोला तो छोड़ देंगे, क्योंकि वो दारू पी लेते हैं. वह पागल हो गए हैं. हिंदू का वोट भी उनके साथ नहीं है. मुस्लिम का वोट भी उनके साथ नहीं है. चुनावी फायदा ढूंढ रहे हैं. पश्चिम बंगाल में जनता टीएमसी के खिलाफ है. मुस्लिम वोट उसके विरोध में चला गया है. उसे पकड़ने की कोशिश है. तृणमूल वाले हिंदुओं के विरोध में काम करते हैं. अभी हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यह सभी मुस्लिम का वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं. यह वोट इकट्ठा करने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें फैला रहे हैं. सीएम ऑफिस से इस तरह की बात करने का निर्देश दिया गया है.

पीएम मोदी की 20 दिसंबर को होने वाली रैली पर क्या बोले?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भी सौमित्र खान ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी एक दम तैयार है. सीएए (CAA) मतलब बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई नहीं सोचा था. दुनिया के सारे हिंदुओं के लिए सोचा है, नरेंद्र मोदी ने.

उन्होंने कहा कि सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं. उनको खूब पसंद किया जा रहा है. बांग्लादेशी जो हिंदू है, उनका सीएए हो जाएगा. मोदी जी जो बोलते हैं, वो करते हैं. हमारे प्रधानमंत्री हमारा साथ देंगे और बंगाल से टीएमसी की चोर सरकार को हटाएंगे.