राजस्थान के खेल इतिहास में 24 नवंबर 2025 की शाम हमेशा याद रखी जाएगी. इस दिन राज्य ने पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की जाएगी. जयपुर सहित सात शहरों में फैले इस आयोजन में राजस्थान की संस्कृति, मेहमाननवाजी और खेल भावना का अनोखा संगम पेश किया जाएगा. विभिन्न राज्यों से आए हजारों खिलाड़ी राजस्थानी परंपराओं के बीच इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, जिससे यह आयोजन और भी खास हो जाएगा

जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में सोमवार शाम को उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा. मंच पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवीया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे. दोनों नेता मशाल प्रज्वलित करेंगे, जिससे प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत की जाएगी. राजस्थान के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायक संदेश भी पढ़ा जाएगा, जिसमें युवाओं को खेल भावना और अनुशासन को सर्वोपरि रखने की सलाह दी जाएगी. उद्घाटन कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, लोकसंगीत, लेजर शो और एक विशाल ड्रोन प्रदर्शन भी रखा जाएगा. लोकप्रिय गायक सिद्धार्थ महादेवन और अन्य कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे.

देशभर से आए खिलाड़ियों की भीड़ और 24 खेलों का मुकाबला

इस वर्ष लगभग 250 विश्वविद्यालयों के 5000 से अधिक खिलाड़ी राजस्थान पहुंचे हैं. सभी प्रतिभागी कुल 24 खेलों में अपना हुनर दिखाएंगे. जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और अलवर ये सभी शहर इस खेल महाकुंभ की मेजबानी कर रहे हैं. खिलाड़ी जहां प्रतियोगिता में व्यस्त होंगे वहीं आयोजकों की तरफ से उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और आवास का विशेष ध्यान रखा जाएगा. करीब एक हजार प्रशिक्षित वॉलिंटियर्स मैदानों और विभिन्न स्थलों पर तैनात रहेंगे, ताकि प्रतियोगिता बिना किसी परेशानी के संचालित हो सके.

पहली बार राजस्थान की मेजबानी और खेल पर्यटन को नई दिशा

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह 5वां संस्करण है. राजस्थान पहली बार इस स्तर के आयोजन की जिम्मेदारी निभा रहा है. खेल मंत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सदियों से वीरता और खेल-कौशल की धरती रही है. यह आयोजन राज्य में खेल संरचना और खेल पर्यटन को नई गति देगा. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन 5 दिसंबर 2025 को होगा, जब विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक और भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा.

