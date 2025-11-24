Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







दुबई एयर शो 2025 के दौरान हुए हादसे में विंग कमांडर नमांश स्याल शहीद हो गए. इस घटना की जांच के लिए एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं. साल 2014 में विंग कमांडर नमांश स्याल और विंग कमांडर अफशा की शादी हुई थी. दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश होने के कारण भारतीय वायु सेना के अधिकारी नमांश स्याल की जान चली गई. विंग कमांडर अपनी 7 साल की बेटी और पत्नी के साथ फिलहाल कोलकाता में रह रहे थे. इस घटना के बारे में पता चलते ही अफशा सन्न हो गईं.

हिमाचल के कांगड़ा में पति को अंतिम श्रद्धांजलि देने विंग कमांडर अफशा यूनिफॉर्म में पहुंचीं. नमांश स्याल को जब दुबई एयर शो को लीड करने के लिए कॉल आई तो उस वक्त उनकी पत्नी विंग कमांडर अफशा कोलकाता में ट्रेनिंग कोर्स कर रही थीं. उनकी 7 साल की बेटी अपने दादा-दादी के साथ सुलूर में मौजूद थी, जहां नमांश क्वाड्रन-3 के लिए सेवाएं दे रहे थे.

नमांश स्याल के पिता ने क्या बताया

नमांश स्याल के पिता का कहना है कि गुरुवार (20 नवंबर) को ही उनकी नमांश से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि उनके एयर शो को वो टीवी या यूट्यूब पर देखें. नमांश स्याल के पिता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि शुक्रवार शाम को 4 बजे मैं यूट्यूब पर एयर शो का वीडियो सर्च कर रहा था, तभी मैंने प्लेन क्रैश की रिपोर्ट देखी और अपनी बहू विंग कमांडर अफशा को फोन कर उनसे पता करने को कहा. हालांकि कुछ ही देर बाद एयर फोर्स के 6 अधिकारी हमारे घर आ गए, तभी मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है.

नमांश के पिता जगन्नाथ स्याल रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जगन्नाथ स्याल और वीणा अभी 2 हफ्ते पहले ही तमिलनाडु के कोयंबटूर में बेटे नमांश स्याल के घर आए, क्योंकि उन्हें पोती आर्या स्याल की देखभाल करनी थी. उनकी बहू कोलकाता में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी.

