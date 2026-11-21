'पुराने बयानों पर दें सफाई और मांगें माफी', पद्मजा की वापसी पर बोलीं दीप्ति मैरी वर्गीज
केरल कांग्रेस नेता दीप्ति मैरी वर्गीज ने पद्मजा वेणुगोपाल की पार्टी में वापसी को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वापसी की इच्छा रखने पर पद्मजा को पुराने बयानों पर सफाई देनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए.
केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव दीप्ति मैरी वर्गीज ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जो कोई भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है, वह पार्टी में आ सकता है. हालांकि, यहां स्थिति यह है कि पद्मजा ने बीजेपी से अपना इस्तीफा तो दे दिया है पर उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वह कांग्रेस में आ रही हैं.
दीप्ति मैरी वर्गीज ने आगे कहा कि पद्मजा वेणुगोपाल को उन सभी बयानों पर सफाई देनी चाहिए जो उन्होंने चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद और बीजेपी में शामिल होने के तुरंत बाद दिए थे. उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, खासकर कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के बारे में जो कुछ भी कहा था. उन्होंने पिछले ढाई सालों में जो भी ऐसे बयान दिए हैं, उन पर उन्हें खेद जताना चाहिए."
#WATCH | Kochi, Keralam: Congress leader Deepthi Mary Varghese says, "Anybody who believes in the ideology of the Congress party can come to the party. But here, the situation is that Padmaja has tendered her resignation, yet she has never stated that she is coming to Congress... At the same time, she needs to address all the statements she made in public during the election, after the election, and as soon as she joined the BJP, what she said against the Congress, especially regarding the women of this Congress party... For all such statements that she made over the last two and a half years, she needs to express regret." She further said, "She should withdraw that statement about women...When we speak about Padmaja Venugopal, we are not speaking about an individual person; she is the daughter of K. Karunakaran—that is the importance... If she really wants to come back to Congress, I myself personally, and all Congress workers, will welcome her. The only thing is, she should provide clarity on why she is coming back, why she left, and why she betrayed all these leaders, including women."— ANI (@ANI) November 21, 2026
दीप्ति मैरी वर्गीज ने मांफी मांगने को लेकर क्या कहा?
दीप्ति मैरी वर्गीज ने पद्मजा को लेकर कहा कि उन्हें महिलाओं के बारे में दिए गए बयान को वापस लेना चाहिए. हम जब पद्मजा वेणुगोपाल की बात करते हैं तो हम किसी आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं वह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरण की बेटी हैं. यही उनकी अहमियत है. अगर वह सच में कांग्रेस में वापस आना चाहती हैं तो मैं खुद और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे. बस बात इतनी है कि उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह वापस क्यों आ रही हैं, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी थी. उन्होंने सभी नेताओं के साथ धोखा क्यों किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल है.
पद्मजा ने बीजेपी से लड़ा था चुनाव
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पद्मजा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था. उन्होंने केरल में भाजपा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई. पिछले विधानसभा चुनाव में त्रिशूर सीट से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा हालांकि, जीत हासिल नहीं कर पाई थी.