प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (21 नवंबर) को बिहार के वैशाली में 34,470 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया. जिसमें उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बनी 9.76 किलोमीटर लंबे 6-लेन के नीतीश सेतु का उद्घाटन भी शामिल था. इस दौरान पीएम मोदी का एक बेहद अलग अंदाज भी देखने को मिला.

दरअसल, करीब 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नीतीश सेतु के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया. पीएम मोदी ने नीतीश सेतु पर से गमछा लहराया, जिस पर मौजूद जनता ने जोरों-शोर के साथ मोदी-मोदी के नारे भी लगाए. इसके बाद उन्होंने लोगों की तरफ से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया.

इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह मंच पर से बिहारी स्टाइल में गमछा लहराते और घुमाते नजर आए. वहीं, वीडियो में मौजूद आम लोगों की तरफ से किया जा रहा शोर भी साफ तौर पर सुना जा सकता है. इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में पीएम मोदी ने लिखा, ‘गमछा इज बैक!’ (Gamcha is Back!)

पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित

वहीं, बिहार के वैशाली जिले में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया. लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि इतनी विशाल भीड़ को कोई भी कैमरा पूरी तरह से कैद कर पाएगा. यह जनसैलाब इस बात का जीता-जागता सबूत है कि लोगों में विकास के प्रति जागरूकता और समर्पण लगातार बढ़ रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘लोक आस्था का महापर्व छठ अभी-अभी संपन्न हुआ है और अब छठी मैया के आशीर्वाद से हम यहां विकास का उत्सव मनाने के लिए जुटे हैं.’

नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए बोले पीएम मोदी

इस दौरान उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल की भी तारीफ की. पीएम मोदी ने कहा, ‘नीतीश कुमार ने कई सालों तक मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की सेवा की. अब उन्हीं के आशीर्वाद से सम्राट चौधरी और उनकी पूरी टीम इस मिशन को आगे बढ़ा रही है. इसी भावना के साथ, आज यहां हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है.’

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