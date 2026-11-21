भारत की NCB और US DEA ने बॉर्डर क्रॉस से ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से ऑपरेशन मॉनसून थंडर चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है. संयुक्त ऑपरेशन में एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के भारतीय मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो अमेरिका के भीतर साइकोट्रोपिक और ओपिओइड दवाओं की सप्लाई कर रहा था. इस सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर सफलता पर बधाई दी.

गृह मंत्री अमित शाह एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस अभियान के तहत भारत और अमेरिका में की गई गिरफ्तारियां और बरामदगी, ड्रग्स के खतरे को रोकने में भारत-अमेरिका साझेदारी की ताकत का प्रमाण हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि ड्रग्स का एक ग्राम भी न तो भारत में आ सके और न ही यहां से दूसरे देशों में जा सके.

Heartiest congratulations to the NCB and the US DEA on the exemplary success of Operation Monsoon Thunder, jointly launched to scuttle cross-border drug trafficking. The arrests made and seizures effected in India and the US under this campaign stand as a testament to the power of the India-US partnership in curbing the menace of drugs. Under the leadership of PM Modi Ji, we are firmly committed to ensuring that neither a gram of narcotics enters India nor leaves for other countries. — Amit Shah (@AmitShah) November 21, 2026

ड्रग तस्करी नेटवर्क कैसे काम करता था?

ड्रग तस्करी नेटवर्क टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए काम करता था. ऑर्डर मैनेज करने के लिए गूगल शीट्स का इस्तेमाल किया जाता था. डिलीवरी के लिए डाक सेवाओं का सहारा लिया जाता था, जबकि पैसों के लेन-देन के लिए डिजिटल पेमेंट, क्रिप्टोकरेंसी और हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल होता था.

ऑपरेशन मॉनसून थंडर में क्या हुआ?

ऑपरेशन मॉनसून थंडर के जरिए भारत के 4 शहरों से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई. लगभग 3,000 पार्सल की पहचान की गई, जिनमें करीब 5 लाख गोलियां थीं, जिन्हें अमेरिका भेजा गया था. इस दौरान अमेरिका से जुड़े 59,000 से अधिक लोगों का डेटा US DEA के साथ शेयर किया गया. US DEA ने 2 खेपों को बीच में ही पकड़ लिया.