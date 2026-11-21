पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रस्तावित ‘बृहन्नला ब्रिगेड’ पायलट प्रोजेक्ट पर ATHB की संस्थापक रंजीता सिन्हा ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने शुभेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से ट्रैफिक जागरूकता और नगर निगम कर वसूली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को शामिल करने को लेकर कहा कि हम इस पर काफी पहले से चर्चा करते आए थे. मैं बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल के संपर्क में काफी समय से हूं.

उन्होंने कहा, ‘वह बहुत अच्छी श्रोता हैं. एक इंसान अगर एक बिरादरी को न जानें-न पहचाने, तब उनकी सोच विकसित नहीं होती, लेकिन अग्निमित्रा पॉल के मन में पहले से ही यह विचार था और मैंने बार-बार उनसे आग्रह किया कि हमें क्या-क्या चाहिए और समुदाय की विशिष्ट जरूरतों को सामने रखा. इस पर उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे लिए किस तरह की पहल सबसे ज्यादा फायदामंद होगी.’

CM ने ट्रांसजेंडरों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया- रंजीता सिन्हा

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और एसोसिएशन ऑफ ट्रांसजेंडर एंड हिजड़ा इन वेस्ट बंगाल (ATHB) की संस्थापक रंजीता सिन्हा ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी सड़कों पर ट्रांसजेंडर लोगों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया था और पूछा था कि क्या उन्हें किसी तरह के काम से जोड़ा जा सकता है या नहीं? उस वक्त पूरे भारत में कुछ काम शुरू हुआ था, मुंबई में और दिल्ली में, तो उनका चर्चा भी हुआ और उन्हें अच्छा लगा.’

#WATCH | Kolkata: On the West Bengal government's proposed 'Brihannala Brigade' pilot project to engage transgender individuals in traffic awareness and municipal tax collection, transgender rights activist and Association of Transgender and Hijras in West Bengal (ATHB) founder Ranjita Sinha says, "We had been discussing this for some time. I have been in contact with Agnimitra Paul for a long while; she is an excellent listener. She already held this vision, and I repeatedly urged her, highlighting the specific needs of our community. She asked me what kind of initiatives would be most beneficial for us. The Chief Minister had also noted the growing number of transgender individuals on the streets and questioned whether they could be engaged in some form of productive work... Specifically, we talked about addressing the issue of transgender individuals begging or collecting money at traffic signals. We also proposed several other measures, which are currently under discussion..." "Nothing happens overnight. No revolution or societal change occurs in a single day. This is a pilot project; we are observing it closely because there are genuine needs within the community... We have suggested that the authorities engage with various community-based organisations, as they may possess census data or other relevant information that could be useful... Having this data will eventually help reveal the actual size of our population, and it will also be reflected in the census." — ANI (@ANI) November 21, 2026

उन्होंने कहा, ‘हमने ट्रैफिक सिग्नलों पर और टैक्स कलेक्शन करने को लेकर ट्रांसजेंडर लोगों के इस्तेमाल की बात रखी. इसके अलावा, कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिन पर फिलहाल चर्चा चल रही है, लेकिन इनमें से दो उपायों का ऐलान हो गया है.

मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूं- रंजीता सिन्हा

रंजीता सिन्हा ने कहा, ‘मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूं कि मैंने इतने वक्त तक संघर्ष किया. मैं पिछली सरकार को भी बहुत कुछ बोली थी, मैं पिछली सरकार के ट्रांसजेंडर बोर्ड में भी थी, लेकिन मुझे कोई भी काम होते नजर नहीं आया, सिर्फ पॉलिटिक्स को छोड़कर, लेकिन पिछली 6-8 महीनों में मैं सरकार को संवेदनशील कर पाई.’

उन्होंने कहा, ‘कुछ भी रातोंरात नहीं होता. कोई क्रांति या सामाजिक बदलाव एक दिन में नहीं आता. यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और हम इस पर करीबी नजर रख रहे हैं, क्योंकि समुदाय की असली जरूरतें हैं. हमने अधिकारियों को विभिन्न समुदाय-आधारित संगठनों से संपर्क करने का सुझाव दिया है, क्योंकि उनके पास जनगणना से जुड़े आंकड़े या अन्य प्रासंगिक जानकारी हो सकती है, जो उपयोगी साबित हो सकती है. इन आंकड़ों से आखिरकार हमारी आबादी की असली संख्या सामने लाने में मदद मिलेगी और यह जनगणना में भी दर्ज होगी.’

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