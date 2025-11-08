वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
Kerala CM slams Railways: विजयन ने RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ परिवार देश के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम-रेलवे-को भी अपने 'सांप्रदायिक राजनीतिक प्रचार' के लिए इस्तेमाल कर रहा है.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को दक्षिणी रेलवे पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला. उनका दावा है कि एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम में छात्रों से RSS का ‘गण गीत’ गवाया गया. विजयन ने इसे सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक व राजनीतिक निष्पक्षता के खिलाफ बताते हुए कड़े शब्दों में विरोध जताया.
क्या बोले CM विजयन?
पिनराई विजयन ने कहा कि साउदर्न रेलवे द्वारा वंदे भारत उद्घाटन के दौरान छात्रों से RSS गण गीत गवाना अत्यंत आपत्तिजनक है. यह बिल्कुल अस्वीकार्य है और इसका विरोध होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह गीत लगातार धार्मिक नफरत और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देता है और इसे सरकारी कार्यक्रम में शामिल करना संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन है.
सरकारी कार्यक्रमों की सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचाया- सीएम विजयन
CM विजयन ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में 'कट्टर हिंदुत्व राजनीति' को घुसाया गया. उनके अनुसार, इस तरह के कदम सरकारी आयोजनों की धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करते हैं और इसके पीछे 'संकरी राजनीतिक सोच' काम कर रही है. विजयन ने कहा कि संघ परिवार देश के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम-रेलवे-को भी अपने 'सांप्रदायिक राजनीतिक प्रचार' के लिए इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि साउदर्न रेलवे ने इस गीत को सोशल मीडिया पर ‘देशभक्ति गीत’ बताकर साझा किया, जो 'स्वतंत्रता आंदोलन का मजाक उड़ाने जैसा' है.
राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिट्टस ने भी रेलवे की आलोचना की
राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिट्टस ने भी एक वीडियो साझा किया, जिसमें बच्चे RSS गीत गाते दिख रहे हैं. उन्होंने ट्वीट किया, 'एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत सेवा के उद्घाटन में RSS गीत का हिस्सा बनना रेलवे के नए निचले स्तर को दिखाता है. अब नई सेवाओं की घोषणा भी राजनीतिक रंग में डूबी हुई है और जनप्रतिनिधियों को पीछे किया जा रहा है.'
विजयन पहले भी RSS की आलोचना कर चुके
पिछले महीने भी पिनराई विजयन ने RSS की तुलना इज़राइल के जियोनिस्ट समूहों से की थी और कहा था कि दोनों 'कई मुद्दों पर एक जैसी सोच रखते हैं.' इसके अलावा, RSS की शताब्दी मनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी, यह कहते हुए कि इसके नाम पर टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी करना 'संविधान का अपमान' है.
