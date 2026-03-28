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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKerala Assembly Election 2026: केरल चुनाव से पहले कांग्रेस का अहम कदम, UDF कैंपेन एंथम किया लॉन्च

Kerala Assembly Election 2026: केरल चुनाव से पहले कांग्रेस का अहम कदम, UDF कैंपेन एंथम किया लॉन्च

Kerala Assembly Election 2026: केरल चुनाव से पहले कांग्रेस ने यूडीएफ का कैंपेन गाना लॉन्च किया है, जिसमें सकारात्मक संदेश के साथ राजनीतिक रणनीति मैसेज शामिल है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 28 Mar 2026 02:59 PM (IST)
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केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का आधिकारिक कैंपेन एंथम लॉन्च कर दिया है. “Keralam Jeikkum, UDF Nayikkum” (केरल जीतेगा, UDF नेतृत्व करेगा) स्लोगन पर आधारित यह एंथम चुनाव से पहले आत्मविश्वास भरा राजनीतिक संदेश देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

इस एंथम को सिर्फ एक प्रचार गीत नहीं बल्कि पूरी कैंपेन स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाकर तैयार किया गया है. गीत और वीडियो में राज्य नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रमुखता से दिखाया गया है. ताकि नेतृत्व की मजबूती और समन्वय का संदेश दिया जा सके.

एंथम की क्या है खूबी?

दिलचस्प बात यह है कि एंथम पूरी तरह से सकारात्मक कैंपेन पर आधारित होने के बावजूद इसमें CPM और BJP के बीच कथित अंडरस्टैंडिंग के मुद्दे को भी राजनीतिक तौर पर शामिल किया गया है. यानी एंथम में एक तरफ सकारात्मक और विकास आधारित संदेश है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हमला भी शामिल है. कांग्रेस और यूडीएफ़ की रणनीति है कि इस एंथम को बड़े स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, रैलियों और ग्राउंड कैंपेन में चलाया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं के बीच एक जैसा संदेश जाए, कैंपेन की ब्रांडिंग मजबूत हो और वोटर्स के बीच रिकॉल वैल्यू बनाई जा सके.

केरल चुनाव में मीडिया कैंपेन की भूमिका

पार्टी रणनीतिकारों के मुताबिक है कि इस बार केरल चुनाव में सिर्फ रैलियां और बयान नहीं, बल्कि नैरेटिव, ब्रांडिंग, म्यूजिक, वीडियो और सोशल मीडिया कैंपेन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए यह एंथम तैयार किया गया है ताकि लोगों के बीच जल्दी याद रहने वाला संदेश बनाया जा सके. केरल में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होने वाले हैं. इसके बाद 4 मई को नतीजे सामने आएंगे.

ये भी पढ़ें: Telangana CM Revanth Reddy: 'समय पर कदम न उठाने का नतीजा, देश के लिए चेतावनी...' जानें किस बात पर बोले तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 28 Mar 2026 02:59 PM (IST)
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Kerala Assembly Election Kerala Election 2026 Kerala Assembly Election 2026
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