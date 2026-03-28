हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावंदे मातरम के सम्मान को लेकर टी राजा सिंह का AIMIM नेताओं पर तीखा हमला, जानें अब्दुल कलाम का जिक्र कर क्या कहा

वंदे मातरम के सम्मान को लेकर टी राजा सिंह का AIMIM नेताओं पर तीखा हमला, जानें अब्दुल कलाम का जिक्र कर क्या कहा

AIMIM नेताओं पर निशाना साधते हुए टी राजा सिंह ने कहा कि कई मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने भी देश के लिए लड़ते हुए ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए थे.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Mar 2026 02:11 PM (IST)
Preferred Sources

विधायक टी. राजा सिंह ने अपने हालिया भाषण में हैदराबाद के पुराने शहर के कुछ नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता लगातार धार्मिक शोभा यात्राओं को रोकने के लिए षड्यंत्र रचते हैं और सत्ता के आगे झुककर अपनी राजनीति साधने का प्रयास करते हैं. सिंह के अनुसार ऐसे लोगों की वजह से सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक परंपराओं को नुकसान पहुंचता है.

भारत माता और वंदे मातरम को लेकर क्या कहा
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों और समुदायों को समान अधिकार प्राप्त है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी विशेष समुदाय के खिलाफ बोलना नहीं है, बल्कि वे देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना चाहते हैं. सिंह ने कहा कि हर भारतीय को ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ जैसे नारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं बल्कि देश के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक हैं.

अब्दुल कलाम का किया जिक्र
टी राजा सिंह ने उन लोगों पर निशाना साधा जिन्हें इन नारों को बोलने में संकोच होता है. सिंह ने इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि कई मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने भी देश के लिए लड़ते हुए ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए थे. उन्होंने उदाहरण के तौर पर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का नाम लिया, जिन्हें उन्होंने एक महान देशभक्त बताया और कहा कि उन्होंने कभी भी इन नारों को लेकर झिझक नहीं दिखाई.

विधानसभा का सुनाया किस्सा
विधानसभा की एक घटना का जिक्र करते हुए सिंह ने आरोप लगाया कि जब ‘वंदे मातरम’ बजाया गया, तब कुछ लोग वहां से बाहर चले गए. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार देश के प्रति असम्मान को दर्शाता है. अपने भाषण में उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए चेतावनी भी दी कि राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति से जुड़े प्रतीकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अंत में, सिंह ने यह दावा किया कि आज देश का युवा वर्ग तेजी से राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर अग्रसर हो रहा है और भगवान राम के प्रति आस्था बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों को मिलकर काम करना होगा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना होगा.

ये भी पढ़ें

पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर जुलूस के दौरान भड़की हिंसा, मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने की आगजनी-तोड़फोड़

Published at : 28 Mar 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram Abdul Kalam T Raja Singh AIMIM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
US Iran War: ईंधन संकट में CM रेवंत का 'कवच', PM मोदी को दिया भरोसा, तेलंगाना में पैनिक की कोई गुंजाइश नहीं
ईंधन संकट में CM रेवंत का 'कवच', PM मोदी को दिया भरोसा, तेलंगाना में पैनिक की कोई गुंजाइश नहीं
इंडिया
PM Modi Inaugurates Airport: 'हर 2 मिनट में उड़ेगा एक जहाज, सपा ने नोएडा को बनाया लूट का ATM', जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM मोदी
'हर 2 मिनट में उड़ेगा जहाज', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM मोदी, सपा पर कसा तंज
इंडिया
Noida International Airport: 'नोएडा मत जाइए, मोदी जी, अभी-अभी...', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर जानें क्यों PM ने कही ये बात
'नोएडा मत जाइए, मोदी जी, अभी-अभी...', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर जानें क्यों PM ने कही ये बात
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, विशाखापट्टनम से आ रहा था विमान
दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, विशाखापट्टनम से आ रहा था विमान
Advertisement

वीडियोज

Noida International Airport: हाई-टेक कनेक्टिविटी से ट्रैफिक का टेंशन खत्म! | Noida Airport | CM Yogi
Iran Israel America War: दुश्मन के लिए काल! उड़ता हुआ पावर स्टेशन है अमेरिका का KC-46 विमान!
Iran Israel America War: IDF चीफ की चेतावनी, ‘ढह जाएगी सेना!’ 10 बड़े Red Flags! | Donald Trump
Iran Israel America War: Hormuz पर हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे | Donald Trump
Iran Israel America War: बारूदी गूंज से दहल उठा बेरूत, हर तरफ मची तबाही | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: अमेरिका-ईरान जंग के बीच अच्छी खबर! 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा जग वसंत जहाज
LIVE: अमेरिका-ईरान जंग के बीच अच्छी खबर! 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा जग वसंत जहाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन 2027 की हुंकार: नोएडा बना रणक्षेत्र, आज पीएम मोदी, सीएम योगी ने चलाए शब्द बाण, कल अखिलेश भी संभालेंगे कमान
मिशन 2027 की हुंकार: नोएडा बना रणक्षेत्र, आज पीएम मोदी, सीएम योगी ने चलाए शब्द बाण, कल अखिलेश भी संभालेंगे कमान
क्रिकेट
चेन्नई-मुंबई से KKR और RCB तक, एक क्लिक में जानें IPL 2026 की सभी 10 टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन
चेन्नई-मुंबई से KKR और RCB तक, जानें IPL 2026 की सभी 10 टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन
बॉलीवुड
Entertainment News Live: 'धुरंधर 2' ने 9 दिनों में वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, सनी देओल के 'रामायण' की शूटिंग का शेड्यूल आया सामने
'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, थलापति विजय की 'जन नायगन' की रिलीज पर बड़ा अपडेट
विश्व
'सेना भेजने की नहीं पड़ेगी जरूरत...', अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख!
अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? क्या ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख, रुबियो ने दिया जवाब
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
नौकरी
UPSSSC Recruitment 2026: यूपी में होने जा रही 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कब से कर पाएंगे आवेदन
यूपी में होने जा रही 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कब से कर पाएंगे आवेदन
हेल्थ
Nutrient Deficiency Causes: हेल्दी डाइट लेते हैं, फिर भी क्यों रहती है डेफिशिएंसी? डॉक्टर ने बता दी हकीकत
हेल्दी डाइट लेते हैं, फिर भी क्यों रहती है डेफिशिएंसी? डॉक्टर ने बता दी हकीकत
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget