अभिनेत्री अंसीबा हसन को त्रिपुनिथुरा महिला प्रकोष्ठ में गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखने और परेशान करने के आरोप में मलयालम अभिनेत्री लक्ष्मी प्रिया, उनके पति जयेश और एक महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

त्रिपुनिथुरा न्यायिक मजिस्ट्रेट पी. एम. अमीनाकुट्टी के निर्देश पर हिल पैलेस पुलिस ने सोमवार (6 जुलाई ) को प्राथमिकी दर्ज की. अदालत ने शनिवार को पुलिस को लक्ष्मी प्रिया, जयेश और महिला प्रकोष्ठ में तैनात उप निरीक्षक रेश्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था.

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व्हाट्सऐप विवाद की शुरुआत

यह मामला उस घटना से जुड़ा है, जिसमें लक्ष्मी प्रिया की शिकायत के बाद हसन को हिल पैलेस थाना स्थित महिला प्रकोष्ठ में तलब किया गया था. लक्ष्मी प्रिया ने आरोप लगाया था कि उन्हें हसन की ओर से एक व्हाट्सऐप संदेश मिला, जिससे उनके पारिवारिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा.

हिरासत में प्रताड़ना का आरोप

अदालत में दायर अपनी शिकायत में हसन ने आरोप लगाया कि उन्हें महिला प्रकोष्ठ में लगभग तीन घंटे तक रोककर रखा गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और जबरन माफीनामा लिखवाकर उस पर हस्ताक्षर कराने के बाद छोड़ा गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाद में उनकी जानकारी के बिना उस माफीनामे में बदलाव कर दिया गया.

अदालत पहुंचा मामला

हसन ने सबसे पहले इस मामले की शिकायत थ्रिक्काकरा के सहायक पुलिस आयुक्त से की थी, लेकिन प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की. इसके बाद उन्होंने मामला दर्ज करने के निर्देश का अनुरोध करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया.

जांच और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता और केरल पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है. अधिकारियों के अनुसार, जांच के तहत आरोपियों को पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा.

टिनी टॉम पर मामला

हाल में मलयालम अभिनेता टिनी टॉम के खिलाफ भी अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया था. उन पर हसन के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, टिनी टॉम ने इन आरोपों से इनकार किया है.

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