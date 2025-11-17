बिहार चुनाव नतीजे: कर्नाटक के मंत्री ने SIR पर मढ़े आरोप, कहा- 65 लाख वोट डिलीट किए गए

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बिहार विधानसभा चुनाव 2205 में एनडीए की प्रचंड जीत से एक ओर जहां बीजेपी गदगद है तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की करारी हार से विपक्ष नाखुश है. विपक्ष बिहार चुनाव को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बाद अब कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में मंत्री संतोष लाड का बयान सामने आया है.

कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड ने बीदर में कहा कि बिहार चुनाव में हार का कारण यह है कि SIR की वजह से 65 लाख वोट डिलीट कर दिए गए. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को वोट के बदले 10,000 रुपये दिए. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 10,000 रुपये देने के पीछे क्या मकसद है?.

'चुनाव आयोग के समर्थन से बीजेपी-नीतीश ने चुनाव जीता'

कांग्रेस नेता संतोष लाड ने पीके के हवाले से कहा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि दूसरे देशों से मिले 14,000 करोड़ रुपये के विकास धन में से 15,000 करोड़ रुपये बिहार की महिलाओं को दिए गए, इसलिए हम हार गए. चुनाव आयोग के समर्थन से बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार में चुनाव जीता है.

कई सीटों पर जन सुराज ने चुनाव को बनाया दिलचस्प

बता दें कि बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की 238 में से 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई. हालांकि डेटा बताता है कि कई सीटों पर पार्टी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया. 35 सीटों पर जन सुराज को मिले वोट जीत के अंतर से ज्यादा रहे. इन सीटों में एनडीए ने 19 और महागठबंधन ने 14 सीटें जीती. AIMIM और BSP को भी एक-एक सीट मिली.

जन सुराज पार्टी 115 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही और एक सीट मढ़ौरा पर दूसरे नंबर पर आई. मढ़ौरा सीट पर राजद के जितेंद्र कुमार राय को 86118 वोट मिले. वहीं दूसरे नंबर पर रहे जन सुराज पार्टी के नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह को 58190 वोट मिले. दोनों के बीच जीत-हार का अंतर 27928 वोटों का रहा.

