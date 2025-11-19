हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दिमाग खाने वाले अमीबा से सावधान', सबरीमला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस राज्य ने जारी की एडवाइजरी

'दिमाग खाने वाले अमीबा से सावधान', सबरीमला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस राज्य ने जारी की एडवाइजरी

एडवाइजरी में कहा गया है कि नेग्लेरिया फाउलेरी अत्यधिक विषैला होता है, जो नाक के माध्यम से प्रवेश करता है और मस्तिष्क तक पहुंचकर इस गंभीर और घातक बीमारी का कारण बनता है.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 11:25 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

केरल में पिछले कई दिनों से दिमाग खाने वाले कीड़े 'अमीबा' का खतरा बना हुआ है. इसे लेकर लोगों में दहशत देखी जा रही है. अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, जिसे अक्सर "दिमाग खाने वाला अमीबा" कहते हैं बता दें कि ये नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण होता है. अब इसे लेकर कर्नाटक सरकार भी अलर्ट हो गई है. 

राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सबरीमाला मंदिर जाने वाले राज्य के तीर्थ यात्रियों को लेकर एडवाइजरी जारी की है. सरकार ने अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (पीएएम) से खुद को सुरक्षित रखने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर सलाह जारी की है. दिमाग खाने वाले अमीबा से बचने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. 

हेल्थ एडवाइजरी में क्या कहा गया?

कर्नाटक सरकार की तरफ से जारी हेल्थ एडवाइजरी में कहा गया है कि अमीबा मुख्यत गर्म मीठे पानी के स्रोतों और कीचड़ में पाया जाता है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या दूषित पानी पीने से नहीं फैलता. सलाह में लोगों को स्थिर पानी में नहाते समय पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए नाक पर क्लिप लगाने या नाक को कसकर पकड़ने की सलाह दी गई है.

नेग्लेरिया फाउलेरी कैसे दिमाग तक पहुंचता है?

एडवाइजरी में कहा गया है कि नेग्लेरिया फाउलेरी अत्यधिक विषैला होता है, जो नाक के माध्यम से प्रवेश करता है और मस्तिष्क तक पहुंचकर इस गंभीर और घातक बीमारी का कारण बनता है. लोगों को सलाह दी गई है कि अगर पानी के संपर्क में आने के 7 दिनों के भीतर उन्हें बुखार, सिरदर्द, मतली, गर्दन में अकड़न या व्यवहार संबंधी विकार जैसे लक्षण दिखाई दें, तो वे नजदीकी अस्पताल जाकर इलाज कराएं.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार 16 नवंबर को जिस दिन मंदिर खुला. उस दिन 53,278 तीर्थयात्रियों ने मंदिर में दर्शन किए. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक सबरीमाला में भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि दर्शन के लिए कतारें 10 घंटे तक लंबी हो रही हैं.

ये भी पढ़ें

लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल थोड़ी देर में पहुंचेगा दिल्ली, अमेरिका ने किया डिपोर्ट; NIA की टीम पहुंची IGI एयरपोर्ट

Published at : 19 Nov 2025 11:25 AM (IST)
Tags :
Sabarimala Temple Pilgrims Advisory Karnataka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल थोड़ी देर में पहुंचेगा दिल्ली, अमेरिका ने किया डिपोर्ट; NIA की टीम पहुंची IGI एयरपोर्ट
लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल थोड़ी देर में पहुंचेगा दिल्ली, US ने किया डिपोर्ट; NIA की टीम पहुंची एयरपोर्ट
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल थोड़ी देर में पहुंचेगा दिल्ली, अमेरिका ने किया डिपोर्ट; NIA की टीम पहुंची IGI एयरपोर्ट
लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल थोड़ी देर में पहुंचेगा दिल्ली, US ने किया डिपोर्ट; NIA की टीम पहुंची एयरपोर्ट
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
International Men's Day 2025: महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
हेल्थ
TB Surveillance System: AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget