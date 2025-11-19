हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल थोड़ी देर में पहुंचेगा दिल्ली, अमेरिका ने किया डिपोर्ट; NIA की टीम पहुंची IGI एयरपोर्ट

Anmol Bishnoi Deported: अनमोल पर NCP नेता बाबा सिद्दीकी के अलावा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का भी आरोप है. अनमोल का नाम अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी सामने आया था.

By : मनोज वर्मा | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई आज यानी बुधवार (19 नवंबर, 2025) को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है. लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है और वह कुछ ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगा. उसके साथ अन्य डिपोर्ट किए गए लोग भी इसी फ्लाइट से आ रहे हैं.  बताया जा रहा है कि NIA की टीम अनमोल बिश्नोई को लेने के लिए टर्मिनल 3 पर पहुंच चुकी है. अनमोल की फ्लाइट करीब डेढ़ घंटा लेट बताई जा रही है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर NIA करेगी गिरफ्तारी
प्रक्रिया के मुताबिक, दिल्ली पहुंचते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लेगी. उस पर कई हाई-प्रोफाइल मामलों में जांच लंबित है. केंद्र सरकार यह तय करेगी कि आगे उसकी कस्टडी किस एजेंसी को दी जाए. महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अनमोल सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर अप्रैल 2024 में हुई फायरिंग केस में भी वॉन्टेड है. मुंबई पुलिस भी उसे अपनी कस्टडी में लेने के लिए अदालत में आवेदन करेगी.

कई राज्यों में दर्ज हैं केस, रूस का फर्जी पासपोर्ट भी मिला
मुंबई पुलिस ने अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए दो प्रस्ताव भेजे थे और देशभर में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. इस महीने की शुरुआत में एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि अनमोल, जो अमेरिका और कनाडा के बीच अपनी लोकेशन बदलता रहता है. उसे कनाडा में हिरासत में लिया गया है. उसके पास से फर्जी दस्तावेजों पर बना रूसी पासपोर्ट मिलने की भी जानकारी सामने आई थी. पिछले साल नवंबर में उसे अमेरिका में भी हिरासत में लिया गया था. NIA ने उसके सिर पर 10 लाख रुपये का इनाम रखा हुआ था.

सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से भी जुड़ चुका है नाम
अनमोल बिश्नोई का नाम 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी सामने आया था. वहीं, NCP नेता और दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें एक ईमेल भेजकर बताया गया है कि अनमोल को भारत भेजा जा रहा है. जीशान ने कहा कि अनमोल को भारत लाकर उसके अपराधों के लिए सजा मिलनी चाहिए.

बाबा सिद्दीकी की हत्या में 26 आरोपी गिरफ्तार
पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा में उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई लोग इस केस में गिरफ्तार किए गए. मुंबई पुलिस ने इस मामले में MCOCA के कड़े प्रावधान भी लगाए हैं. इस केस में कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अनमोल बिश्नोई, शुभम लोंकर और जीशान मोहम्मद अख्तर अब तक वॉन्टेड थे. अब अमेरिका से अनमोल की वापसी के बाद इन सभी मामलों में जांच तेज होने की संभावना है.

Published at : 19 Nov 2025 09:47 AM (IST)
Baba Siddique Lawrence Bishnoi Anmol Bishnoi SALMAN KHAN
