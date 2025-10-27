हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि घटना के दिन ही राकेश किशोर को जेल भेज दिया जाता तो वह सोशल मीडिया में ऐसे असम्मानजनक बयान नहीं देते.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 27 Oct 2025 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की ओर जूता उछालने की कोशिश करने वाले एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि उसे इतनी तरजीह देने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि वह व्यक्ति पूरी व्यवस्था में कहीं मायने नहीं रखता है. सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जज मोटी के चमड़ी लोग हैं. जो ऐसी चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं.

जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई गवई के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं और अगल मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी उनके नाम की सिफारिश केंद्र को भेजी गई है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन’ (SCBA) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि राकेश किशोर को नोटिस जारी किया जाना चाहिए. यह संस्था के सम्मान का सवाल है. विकास सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया जा रहा है. राकेश किशोर भी लगातार असम्मानजनक बयान दे रहे हैं. जजों ने कहा, 'चीफ जस्टिस ने खुद मामले को आगे नही बढ़ाने का निर्णय लिया. आखिर उस वकील को इतनी तरजीह क्यों दी जाए? उसने मीडिया में आकर्षण पाने के लिए कुछ बयान दिए हैं. अगर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, तो वह और बयान देगा.'

विकास सिंह ने कहा कि मामला आगेबढ़ाना चीफ जस्टिस का व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन वह संस्था के सम्मान की बात कर रहे हैं. जजों ने कहा कि वह भविष्य के लिए कुछ दिशानिर्देश देंगे, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को तरजीह देने के पक्ष में नहीं हैं, वह व्यक्ति पूरी व्यवस्था में कहीं मायने नहीं रखता.

विकास सिंह ने कहा कि अगर उसी दिन वकील को जेल भेजा जाता तो वह ऐसे बयान नहीं देता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी जजों की राय से सहमति जताई. उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को सोशल मीडिया पर जो जगह मिल रही है, उसकी अवधि छोटी है. मामले को आगे बढ़ाना सिर्फ उसे खुद को पीड़ित दिखाकर और जगह पाने का मौका देगा. इस पर विकास सिंह ने कहा कि उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाईकरना सिर्फ दुस्साहस को बढ़ावा देगा. कोर्ट ने भविष्य के लिए सुझाव मांगते हुए कहा कि वह मामले को बंद नहीं कर रहा है.

(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)

Published at : 27 Oct 2025 02:29 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT Justice Surya Kant CJI BR Gavai
इंडिया
इंडिया
