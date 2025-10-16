इस राज्य में बिना लिखा-पढ़ी के नहीं रख सकेंगे मेड-हेल्पर, गलती की तो हो जाएगी इतने महीने की जेल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइस राज्य में बिना लिखा-पढ़ी के नहीं रख सकेंगे मेड-हेल्पर, गलती की तो हो जाएगी इतने महीने की जेल

कर्नाटक घरेलू कामगार विधेयक में घरेलू कामगारों को काम पर रखने पर रोक लगाई गई है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य किया गया है. अब इस मसौदे पर लोगों की आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया गया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 16 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

राज्य श्रम विभाग की ओर से तैयार कर्नाटक घरेलू कामगार (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) मसौदा विधेयक में बिना करार के घरेलू कामगारों को काम पर रखने पर रोक लगाई गई है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य किया गया है. मसौदा विधेयक के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं या सेवा प्रदाताओं या एजेंसियों को अधिकतम तीन महीने की जेल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है.

यह मसौदा विधेयक बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को प्रकाशित किया गया. नागरिकों को सुझाव देने और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय दिया गया है. मसौदा विधेयक के अनुसार, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच लिखित करार के बिना किसी भी घरेलू कर्मचारी को नियोजित नहीं किया जाएगा.

सप्ताह में इतने घंटे होगी कार्य अवधि

इसमें कहा गया है कि इस तरह के समझौते में नियमों के तहत निर्धारित मॉडल रोजगार समझौते में निर्धारित न्यूनतम श्रम मानकों का पालन किया जाएगा. मॉडल रोजगार समझौते में श्रमिक का नाम और अन्य विवरण, उसे सौंपे गए कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे, मजदूरी और अन्य लाभ जिनके लिए श्रमिक हकदार है, का उल्लेख किया जाएगा, जिसमें कल्याण शुल्क और अन्य योगदान शामिल हैं.

मसौदा विधेयक के अनुसार, एक सप्ताह में कुल कार्य घंटे 48 घंटे से अधिक नहीं होंगे, जिसमें सप्ताह में दो बार एक पूरे दिन की छुट्टी या आधे दिन की छुट्टी का प्रावधान है. इसमें कहा गया है कि वे उचित कार्य घंटे, आराम की अवधि, वार्षिक सवेतन अवकाश और मातृत्व लाभ के लिए पात्र हैं.

समय-समय पर संशोधन करने का प्रावधान

मसौदा विधेयक में राज्य सरकार को घरेलू कामगारों को उनके नियोक्ता की ओर से देय न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित करने और समय-समय पर इसमें संशोधन करने का प्रावधान है और पुरुषों, महिलाओं और किशोर कामगारों को दी जाने वाली दरों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.

मसौदा विधेयक में घरेलू कामगारों, नियोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है. कोई श्रमिक यदि निरक्षर और प्रवासी है तो सेवा प्रदाता, प्लेसमेंट एजेंसी और नियोक्ता को रोजगार शुरू होने के एक महीने के भीतर ऐसे व्यक्तियों को पंजीकृत करना होगा.

Published at : 16 Oct 2025 04:06 PM (IST)
