हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पहले से थी जीत की उम्मीद..' राज्यसभा के चुनाव के नतीजों के बाद नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा?

'पहले से थी जीत की उम्मीद..' राज्यसभा के चुनाव के नतीजों के बाद नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा?

Nitin Naveen: नितिन नवीन का राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 17 Mar 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

Nitin Naveen:  भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया. उनके स्वागत के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और सांसद उपस्थित रहे. दिल्ली पहुंचने पर नितिन नवीन का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें जीत की बधाई दी.

राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है. उन्होंने दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं को इस जीत के लिए बधाई दी और संगठन की मेहनत को सराहा.

एनडीए की जीत पर जताई खुशी
नितिन नवीन ने कहा कि यह जीत संगठन की एकजुटता और मेहनत का परिणाम है. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि एनडीए ने राज्यसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग एनडीए के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. नितिन नवीन ने भरोसा जताया कि अब राज्यसभा में बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों की आवाज मजबूती से उठाई जाएगी और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.

उच्च सदन में उठाएंगे मुद्दे
नितिन नवीन ने कहा कि अब तक वह विधानसभा में अपनी बात रखते थे, लेकिन राज्यसभा में बिहार की समस्याओं को उठाएंगे. उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती से जनता के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि यह जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं है, बल्कि आने वाले पांच राज्यों के चुनाव से पहले एनडीए की मजबूत स्थिति का संकेत भी है. नितिन नवीन ने भरोसा जताया कि इस जीत से पूरे बिहार में सकारात्मक संदेश गया है. नितिन नवीन ने कहा कि उन्हें पहले से ही इस जीत का भरोसा था. उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी पांचों उम्मीदवारों की शानदार जीत ने गठबंधन की ताकत को साबित किया है.

Published at : 17 Mar 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Nitin Naveen Rajya Sabha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पहले से थी जीत की उम्मीद..' राज्यसभा के चुनाव के नतीजों के बाद नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा?
'पहले से थी जीत की उम्मीद..' राज्यसभा के चुनाव के नतीजों के बाद नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा?
इंडिया
Iran War: 'मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा...' मिडिल ईस्ट की जंग पर पायलटों को अलर्ट, एडवाइजरी जारी
'मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा...' मिडिल ईस्ट की जंग पर पायलटों को अलर्ट, एडवाइजरी जारी
इंडिया
बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिल सकेगा मातृत्व अवकाश, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मां और बच्चे के मौलिक अधिकार से जोड़ा
बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिल सकेगा मातृत्व अवकाश, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मां और बच्चे के मौलिक अधिकार से जोड़ा
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से 'धोखे' की विधायकों को मिली सजा, 3 MLA निलंबित, हाईकोर्ट भी जा सकती है पार्टी
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से 'धोखे' की विधायकों को मिली सजा, 3 MLA निलंबित, हाईकोर्ट भी जा सकती है पार्टी
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
वाराणसी: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
बॉलीवुड
बॉलीवुड के बाद अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाएंगे गोविंदा? निरहुआ के संग दिखे तो शुरू हुई ऐसी चर्चा
निरहुआ के संग दिखे गोविंदा, क्या अब भोजपुरी फिल्मों में आजमाएंगे हाथ? शुरू हुई ऐसी चर्चा
विश्व
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
शिक्षा
यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर, 18 मार्च से चेक होंगी कॉपियां
यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर, 18 मार्च से चेक होंगी कॉपियां
ट्रेंडिंग
LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget