'उन्होंने बेंगलुरु के लिए क्या योगदान दिया, वो बताएं', तेजस्वी सूर्या पर क्यों फायर हुए डीके शिवकुमार?
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने विधान सौध में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी सूर्या से कई सवाल पूछे. इसके अलावा कुरनूल बस हादसे की जांच की मांग की.
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर जमकर निशाना साधा. तेजस्वी के आरोपों पर जवाब देते हुए डीके शिवकुमार ने उनसे बेंगलुरु के लिए अपना योगदान दिखाने को कहा है. बीजेपी सांसद ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर पिछले 2 वर्षों में राज्य के विकास की उपेक्षा करने के आरोप लगाए हैं.
पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि इन सांसद को कर्नाटक के लिए कितना धन मिला है? बेंगलुरु के विकास के लिए धन मांगने के लिए उन्होंने कितनी बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की है? उन्होंने आगे कहा कि मैं विशेष अनुदान के बारे में पूछ रहा हूं. बेंगलुरु के लोगों ने उन्हें वोट दिया है. उन्हें बेंगलुरु के लिए अपना योगदान दिखाना चाहिए.
बेंगलुरु में गड्ढों को लेकर तेजस्वी सूर्या ने उठाए थे सवाल
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढों को लेकर कर्नाटक कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से सड़कों की स्थिति सुधारने को प्राथमिकता देने की अपील की थी. डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से कुरनूल बस अग्नि त्रासदी की उच्च स्तरीय जांच करने को कहा है.
कुरनूल बस हादसे पर डीके शिवकुमार ने क्या कहा?
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "कुरनूल बस हादसा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. हाल ही में एक ग्रीन लाइन बस से जुड़ी ऐसी ही एक और घटना हुई थी. हमारे रायचूर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा ड्राइवर को सूचित करने के बाद बस में सवार 20 मेडिकल छात्र सुरक्षित बचे. आंध्र प्रदेश पुलिस ने तब कोई कार्रवाई नहीं की थी. हम गृह मंत्री और परिवहन मंत्री से कर्नाटक में भी आवश्यक सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं."
उन्होंने कहा, "इस मामले में लापरवाही साफ़ दिखाई दे रही है, इसलिए इसकी जांच जरूरी है. यह कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों."
आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री अनीता ने शुक्रवार को बताया कि हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस के एक मोटरसाइकिल से टकराने और उसमें आग लगने से 19 लोग, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं उनकी जलकर मौत हो गई.
