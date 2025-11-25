Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मंगलवार (25 नवंबर, 2025) को जारी रहा. वहीं, राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बड़ा बयान दिया है. डीके शिवकुमार ने कहा कि वह राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी चर्चा करना नहीं चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि यह एक सीक्रेट डील है, जिसमें पार्टी के मात्र पांच-छह लोग शामिल हैं. उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह इस सबसे पुरानी पार्टी (कांग्रेस) के लिए कोई शर्मिंदगी पैदा नहीं करना चाहते हैं.

कर्नाटक में जारी विवाद पर क्या बोले डीके शिवकुमार?

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, ‘मुझे कुछ नहीं पता है. मैंने मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कहा है. यह हम पांच-छह लोगों के बीच की एक सीक्रेट डील है और मैं इसपर सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहना नहीं चाहता हूं.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे अपनी अंतरात्मा पर विश्वास है. हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करते हुए ही काम करना चाहिए. मैं अपनी पार्टी को शर्मिंदा या किसी तरह से कमजोर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर पार्टी है, तो हम हैं. अगर कार्यकर्ता हैं, तभी हम हैं.’

सिद्धारमैया को लेकर डीके शिवकुमार ने दिया बयान

अपने चुनावी क्षेत्र कनकपुरा के दौरे पर जा रहे राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी अपनी बात कह दी है. वह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, पार्टी के एक असेट हैं. उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर साढ़े सात साल का कार्यकाल पूरा किया है.

वहीं, जब उनसे उन्हें समर्थन देने वाले विधायकों के दिल्ली में कैंप करने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, ‘मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. मैंने किसी को कॉल नहीं किया है, न ही मेरी किसी से बात हुई है. मैंने उनसे ये तक नहीं पूछा है कि वह वहां किस कारण से गए हैं. शायद वे वहां अपने लिए मंत्री पद हासिल करने की कोशिश के लिए गए हों.’

