हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक: 'एक रुपया भी लाकर दिखाएं, जो सजा देंगे मंजूर', DK शिवकुमार की भाजपा सांसदों को चुनौती

कर्नाटक: 'एक रुपया भी लाकर दिखाएं, जो सजा देंगे मंजूर', DK शिवकुमार की भाजपा सांसदों को चुनौती

कर्नाटक उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया सरकार की योजनाओं की आलोचना को लेकर भाजपा पर हमला बोला है और भाजपा सांसदों को चुनौती भी दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 21 Oct 2025 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को शहर के बुनियादी ढांचे की आलोचना को लेकर भाजपा और बेंगलुरु में उनके सांसदों पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि देश में किसी भी अन्य सरकार ने नागरिकों को गड्ढों और कचरे जैसे नागरिक मुद्दों की सीधे शिकायत करने का अधिकार नहीं दिया है.

उपमुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा, 'क्या कोई अन्य सरकार है जो नागरिकों को गड्ढों या कचरे की तस्वीरें लेने और उन्हें कार्रवाई के लिए अधिकारियों को भेजने की अनुमति देती है? केवल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में ही हमने ऐसी व्यवस्था लागू की है.'

भाजपा सांसद को बताया 'खाली बर्तन' 

पिछली भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए शिवकुमार ने कहा कि हमारी सरकार पहले ही 10,000 से अधिक गड्ढे भर चुकी है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि शहर में 20,000 गड्ढे हैं. 

कांग्रेस सरकार की आलोचना को लेकर उन्होंने कहा, 'विपक्ष ने सरकार के 113 किमी लंबे कॉरिडोर और शहर में सुरंग परियोजना विकसित करने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं. एक भाजपा नेता पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कर्नाटक उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक सांसद 'खाली बर्तन' है, जो सिर्फ शोर मचाता और ट्वीट करता है.

कर्नाटक उपमुख्यमंत्री की भाजपा सांसदों को चुनौती

भाजपा सांसदों को चुनौती देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'बेंगलुरु में 5 सांसद हैं, क्या उनमें से किसी ने भी इस शहर के लिए केंद्र से एक रुपया लाया है? निर्मला सीतारमण खुद एक केंद्रीय मंत्री हैं, क्या वे बेंगलुरु के लिए 10 रुपये भी लाने में कामयाब रही हैं? अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो आज जो भी सजा देंगे, मैं उसे स्वीकार करूंगा.'

भाजपा की लगातार आलोचना के बीच उपमुख्यमंत्री का बयान

बता दें कि राज्य सरकार पिछले कुछ समय से शहर में सड़कों की खराब स्थिति और यातायात संबंधी समस्याओं को लेकर आलोचनाओं के घेरे में है और इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई और शॉ जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों ने बार-बार खुले तौर पर राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है.

इन आलोचनाओं के बीच शिवकुमार ने हाल ही में उनसे आग्रह किया था कि वे शहर और राज्य की प्रतिष्ठा को आहत न करें जिन्होंने उनके विकास में योगदान दिया है. कर्नाटक उपमुख्यमंत्री की यह टिप्पणी बेंगलुरु की सड़कों की स्थिति और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन को लेकर भाजपा की लगातार आलोचना के बीच आई है.

ये भी पढ़ें:- केरल में CPI नेता पर हमला, जवाब में SDPI कार्यकर्ताओं के घरों पर फेंके गए विस्फोटक, एम्बुलेंस में लगाई गई आग

Published at : 21 Oct 2025 07:16 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Siddaramaiah BJP Karnataka DK SHivakumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
Advertisement

वीडियोज

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
यूटिलिटी
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
ट्रेंडिंग
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget