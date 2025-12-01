Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कांग्रेस शासित कर्नाटक में पावर शेयरिंग को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सीएम आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसके बाद दोनों नेताओं की तरफ से बयान आया था कि अब कोई मतभेद नहीं है. हालांकि, सिद्धारमैया ने साफ किया था कि ये मीटिंग पार्टी आलाकमान के कहने पर की गई थी. उन्होंने कहा था कि जो आलाकमान कहेंगे मैं वहीं करूंगा.

इस मीटिंग के महज दो दिन बाद ही आज (1 नवंबर) को डीके शिवकुमार ने एक्स पर पोस्ट कर राज्य की सियासत में खलबली मचा दी है. उन्होंने अब मुख्यमंत्री को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया है. डीके शिवकुमार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "मैं और मुख्यमंत्री एक टीम की तरह मिलकर काम करते रहेंगे. मैंने मुख्यमंत्री को कल नाश्ते पर बुलाया है ताकि कर्नाटक से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए हमारी मिलकर की जाने वाली कोशिशों पर बात की जा सके और उन्हें मज़बूत किया जा सके."

Me and the CM continue to work together as a team.



I have invited the Hon’ble CM for breakfast tomorrow to discuss and strengthen our collective efforts to deliver on our promises to Karnataka. — DK Shivakumar (@DKShivakumar) December 1, 2025

बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच काफी लंबे वक्त से खींचतान चल रही है. इसे खत्म करने के लिए ही बेंगलुरु में शनिवार (29 नवंबर) को हाईप्रोफाइल ब्रेकफास्ट मीटिंग का आयोजन किया गया था. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया था कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें और शिवकुमार को एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट पर बातचीत करने के लिए कहा. पार्टी हाईकमान ने हालात को काबू में रखने और मामला सुलझाने के लिए ये बैठक बुलाने की थी, लेकिन अब डीके शिवकुमार ने ही राज्य के मुख्यमंत्री को ब्रेकफास्ट मीटिंग पर बुलाया है.

सिद्धारमैया के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद डीके शिवकुमार ने कहा था कि आप सभी के समर्थन से हम कांग्रेस सरकार लाए हैं और हम अपने वादे के मुताबिक काम कर रहे हैं. राज्य की जनता अपना पूरा समर्थन दे रही है. हमें उनकी इच्छाओं को पूरा करना है. हम उस दिशा में काम कर रहे हैं. हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसका पालन करेंगे और कोई गुटबाजी नहीं है. अभी भी हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

