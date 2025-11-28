कर्नाटक में चल रही सत्ता की खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमान ने मुझे और डीके शिवकुमार दोनों को मिलने के लिए कहा है. इसलिए मैंने उन्हें नाश्ते पर बुलाया है. जब वे आएंगे, तब इसी मुद्दे पर चर्चा होगी. हाईकमान जो भी फैसला करेगा, हम उसे मानेंगे, आज भी यही कह रहा हूं और कल भी यही कहूंगा. उन्होंने भी कहा था कि हाईकमान का फैसला सभी को स्वीकार होगा.

सिद्धारमैया ने संकेत दिए कि यदि हाईकमान बुलाता है, तो वे दिल्ली भी जाएंगे. संभावना है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री कल (29 नवंबर, 2025) बेंगलुरु में आमने-सामने बातचीत कर सकते हैं.

विवाद के बीच सिद्धारमैया के बेटे ने दिया बयान

राज्य में सत्ता को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा, “पार्टी हाईकमान की ओर से मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. अगर ऐसा कुछ होना होगा तो वे हमें बुलाकर बात करेंगे. कुछ लोग कह रहे हैं कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि वे हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे. हाईकमान ने कहा कि वे दोनों को बुलाकर बात करेंगे, इसलिए इसमें किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए.”

जब यतींद्र सिद्धारमैया से पूछा गया कि कर्नाटक में वोक्कालिगा समुदाय डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहा है, इस पर उन्होंने कहा, “मैं इस बारे में पहले ही कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह हमारी पार्टी तय करेगी. बाहर के किसी भी व्यक्ति को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.”

मुख्यमंत्री पद के विवाद पर डीके शिवकुमार ने दिया बयान

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, “मैं निश्चित रूप से दिल्ली जाऊंगा. वह हमारे लिए मंदिर की तरह है. कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है और दिल्ली हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगी. जब वे मुझे, पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, हम जरूर वहां जाएंगे.”

#WATCH | Bengaluru | Amid leadership row in the state, Karnataka Deputy CM DK Shivakumar says, "I will definitely go to Delhi. It is our temple. Congress has a long history, and Delhi will always guide us. When they call me, party leaders and CM, we will go there...My community… pic.twitter.com/NuTBc45V6l — ANI (@ANI) November 28, 2025

उन्होंने कहा, “मेरा समुदाय कांग्रेस है. मैं किसी एक समुदाय से हो सकता हूं और उन्हें यह पसंद भी हो सकता है, लेकिन मेरा प्यार समाज के हर वर्ग के लिए है. मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी पार्टी इसका फैसला करेगी.”

