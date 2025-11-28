'मोदी जी आप चुप क्यों हैं? एक्शन प्लान बनाएं...', दिल्ली-NCR में बढ़े प्रदूषण पर क्या बोले राहुल गांधी?
Delhi Pollution: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं जिस भी मां से मिलता हूं, वह मुझसे एक ही बात कहती है कि उनका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेते हुए बड़ा हो रहा है. वे डरे हुए और गुस्से में हैं.
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है. राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर एक दिसंबर, 2025 से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए.
उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक ठोस कार्य योजना की मांग भी की और सवाल किया कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर कोई तत्परता या जवाबदेही क्यों नहीं दिखा रही है.
राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ‘वॉरियर मॉम्स: मदर्स ऑफ क्लीन एयर’ नामक संस्था की महिलाओं के साथ संवाद किया और इसका वीडियो अपने व्हाट्सएप चैनल पर जारी किया. इस बातचीत के दौरान कई महिलाओं ने वायु प्रदूषण के कारण अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिंता जताई.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदूषण को लेकर साझा की चिंता
राहुल गांधी ने शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, “मैं जिस भी मां से मिलता हूं, वह मुझसे एक ही बात कहती है कि उसका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेते हुए बड़ा हो रहा है. वे थके हुए, डरे हुए और गुस्से में हैं.”
बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह मांओं के दिल में उतरता है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 28, 2025
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहीं ऐसी ही कुछ साहसी मांओं से मिला - वे अपने ही नहीं, पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं।
जहरीली हवा से छोटे-छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे… pic.twitter.com/TrO7f58qPt
उन्होंने कहा, “मोदी जी, हमारे सामने बच्चों का दम घुट रहा है. आप कैसे चुप रह सकते हैं? आपकी सरकार कोई तत्परता, कोई योजना, कोई जवाबदेही क्यों नहीं दिखाती? भारत को वायु प्रदूषण पर तत्काल, विस्तृत चर्चा और इस स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए एक ठोस और व्यावहारिक कार्य योजना की जरूरत है.”
उन्होंने इस बात पर जोर देते कहा, “हमारे बच्चे स्वच्छ हवा के हकदार हैं, बहानेबाजी और ध्यान भटकाने के नहीं.”
वीडियो पोस्ट में प्रदूषण को लेकर क्या बोले राहुल गांधी?
एक अन्य वीडियो पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, “हर कोई प्रदूषण से प्रभावित है, चाहे वह दिल्ली में रहने वाला सबसे गरीब व्यक्ति हो या सबसे अमीर व्यक्ति.” उन्होंने कहा, “अगर आपके पास 500 से 1,000 वाणिज्यिक इकाइयां हैं, जो दिल्ली को प्रदूषित कर रही हैं, तो उनके पास राजनीतिक शक्ति है और समस्या यह है कि औसत नागरिक बिल्कुल भी संगठित नहीं है. इसलिए, उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है.”
Every mother I meet tells me the same thing: her child is growing up breathing toxic air. They are exhausted, scared and angry.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 28, 2025
Modi ji, India’s children are choking in front of us. How can you stay silent? Why does your government show no urgency, no plan, no accountability?… pic.twitter.com/HR87tlHQ1f
उन्होंने महिलाओं से कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के मामले में उनके पास पहले से ही विकल्प हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे लोगों के पास वह विकल्प नहीं है. आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं.
