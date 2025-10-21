हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक में CM सिद्धारमैया के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़, दिवाली के दिन 10 महिलाएं हो गईं बेहोश; सामने आई ये वजह

कर्नाटक में CM सिद्धारमैया के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़, दिवाली के दिन 10 महिलाएं हो गईं बेहोश; सामने आई ये वजह

डॉक्टरों ने बताया कि उमस और निर्जलीकरण के कारण संभवतः कुछ लोग बेहोश हो गए. हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बाद में कार्यक्रम के आयोजकों ने खेद व्यक्त किया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के एक कार्यक्रम के दौरान हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सीएम के प्रोग्राम में संदिग्ध ‘हाइपोग्लाइसीमिया’ और निर्जलीकरण (शरीर में पानी की कमी) के कारण 10 महिलाएं कथित तौर पर बेहोश हो गईं. अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी दी गई है.

इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि पुत्तूर शहर में स्थानीय विधायक अशोक कुमार राय द्वारा ‘अशोक जन मन’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. उनके मुताबिक यह घटना कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हजारों लोगों को भोजन और उपहार वितरित करने में कथित देरी के कारण हुई है. 

इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने क्या बताया?

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भीड़ और उमस भरे मौसम की वजह से महिलाओं को ‘हाइपोग्लाइसीमिया’ (रक्त शर्करा के स्तर में गिरावट) और निर्जलीकरण की आशंका थी. उनमें से तीन महिलाओं को ‘आईवी फ्लूड’ दिया गया, जबकि सात अन्य को बाह्य रोगी के रूप में इलाज किया गया और बाद में छुट्टी दे दी गई.

कार्यक्रम के आयोजकों ने इस घटना को लेकर क्या कहा?

जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जिसके कारण वितरण प्रक्रिया में देरी होने के कारण भीड़भाड़ और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. डॉक्टरों ने बताया कि उमस और निर्जलीकरण के कारण संभवतः कुछ लोग बेहोश हो गए. हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बाद में कार्यक्रम के आयोजकों ने घटना पर खेद व्यक्त किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में ऐसी कोई चूक नहीं की जाएगी.

Published at : 21 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Tags :
Siddaramaiah Mangaluru Karnataka
