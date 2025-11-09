Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की ने भारतीय रेलवे पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने रविवार (9 नवंबर, 2025) को दावा किया है बिहार चुनाव से पहले 3 नवंबर, 2025 को हरियाणा से एक दिन में चार स्पेशल ट्रेनें चलाईं गईं. इन ट्रेनों से बिहार चुनाव में फर्जी वोट देने के लिए नकली वोटर भेजे गए. सिब्बल के दावे पर अब रेलवे मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है.

रेल मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि चुनाव से संबंधित किसी भी राजनैतिक दल की बुकिंग रेलवे के पास नहीं आई है. रेलवे की ओर से त्योहारी सीजन को देखते हुए रेगुलर ट्रेनों के अलावा 30 नवंबर, 2025 तक 12,075 स्पेशल ट्रेनों के फेरों लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसकी जानकारी और रूट सार्वजनिक किया जा चुका है. इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित किसी राजनैतिक दल की ओर से किसी भी तरह की बुकिंग रेलवे को नहीं प्राप्त हुई है.

कांग्रेस सांसद ने क्या किया था दावा?

कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले तीन नवंबर को एक ट्रेन सुबह 10 बजे करनाल से चली, पानीपत से होते हुए बरौनी पहुंची, जिसमें 1500 लोग सवार थे. उसी दिन सुबह 11 बजे एक और ट्रेन करनाल से पटना होते हुए भागलपुर के लिए रवाना हुई. जबकि तीसरी ट्रेन उसी दिन दोपहर 3 बजे गुरुग्राम से चली और पटना होते हुए भागलपुर पहुंची. इसके अलावा, चौथी ट्रेन भी शाम 4 बजे गुरुग्राम से चली. इन सभी ट्रेनों के जरिए कुल 6,000 लोग बिहार गए. इसलिए मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या ये स्पेशल ट्रेनें 3 नवंबर को चली? अगर चली तो हरियाणा से क्यों चली? छठ में नहीं चली तो 3 नवंबर को क्यों चलाई गई?’

उन्होंने कहा, ‘अगर ये सब सही वोटर थे तो खुद कर खर्चे से बिहार जाते, लेकिन इन्हें भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन क्यों चलाई गई. अगर 6,000 लोग बिहार गए तो रास्ते मे कहां-कहां उतरे और चढ़े? रेल मंत्री बताएं कि इन यात्रियों की बुकिंग किसने की. इन लोगों के रुकने की व्यवस्था कहां की गई थी.’

कपिल सिब्बल ने कहा, ‘हमें आशंका है कि ये लोग दूसरे चरण के मतदान में भी वोट करेंगे. हमें चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो भाजपा की सहयोगी है. इसलिए हम रेल मंत्री से ये जानना चाहते हैं.’

RJD सांसद ने भाजपा पर लगाए आरोप

वहीं, राजद सांसद एडी सिंह ने कहा, ‘ये सब प्रोफेशनल वोटर्स हैं, जो चुनाव वाले राज्य में भेजे जाते हैं और वोट देकर वापस आ जाते हैं. इन सबके पास फर्जी एपिक कार्ड होते हैं. हमें ये जानकारी मिली है कि इन वोटर्स को हरियाणा से बिहार पहुंचाने के लिए उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल और प्रदेश भाजपा महामंत्री अर्चना गुप्ता से संपर्क करने के लिए कहा गया था.’

उन्होंने कहा, ‘आपने श्रीलंका देखा, बांग्लादेश और नेपाल देख लिया, एक वक्त आएगा जब इकोनॉमी त्राहिमाम होगी, जनता सड़क पर उतरेगी और हमें जनता जिताएगी.’

