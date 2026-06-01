हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- बेहद शर्मनाक है कि सत्ताधारी पार्टी...

अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- बेहद शर्मनाक है कि सत्ताधारी पार्टी...

बीजेपी पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि दुर्भाग्यवश और जानबूझकर अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा हटा ली गई. उनकी सुरक्षा हटाई गई, उन्हें पता था कि वे कहां जा रहे हैं, वहां लोग जमा थे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 01 Jun 2026 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार (31 मई, 2026) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें शर्म आती है कि वे ऐसे देश में रह रहे हैं जहां सत्ताधारी पार्टी लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है.

सिब्बल ने पूछा कि हिंसा के दोषियों को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चुप्पी पर सवाल उठाया. पुलिस ने बताया कि शनिवार को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए सोनारपुर जाने पर अभिषेक बनर्जी के साथ कथित तौर पर स्थानीय लोगों ने मारपीट की.

अज्ञात लोगों ने सांसद पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके, और 'चोर-चोर' के नारे लगाते हुए उन पर लात-घूंसे बरसाने की कोशिश भी की. कपिल सिब्बल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'कल जब मैंने सोशल मीडिया पर अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का तरीका देखा तो मैं स्तब्ध रह गया. जाहिर है यह एक सोची-समझी साजिश थी. मैंने एक व्यक्ति को पत्थर फेंकते देखा, सौभाग्य से अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट पहना हुआ था.'

कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट नहीं पहना होता तो यह चोट घातक साबित हो सकती थी. भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, 'दुर्भाग्यवश और जानबूझकर, उन्होंने लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा हटा ली. उनकी सुरक्षा हटाई गई, उन्हें पता था कि वे कहां जा रहे हैं, वहां लोग जमा थे - गुंडे, नागरिक नहीं. ऐसे लोगों से वास्तव में वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए.'

यह भी पढ़ें:- West Bengal Govt: पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी धमाका! 35 मंत्री एक साथ लेंगे शपथ, नए चेहरों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

सिब्बल ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया है. उन्होंने इसे शर्मनाक बताया. राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य ने कहा, 'केंद्रीय बल वहां मौजूद हैं. मुझे याद है अमित शाह ने बयान दिया था कि ‘चिंता की कोई बात नहीं है; केंद्र के बल कई हफ्तों तक वहां रहेंगे’. तो, वहां केंद्रीय बल हैं, राज्य पुलिस है, भाजपा के गुंडे भी वहां जमा हैं, उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर पत्थर फेंके, हेलमेट की वजह से उनकी जान बच गई.'

उन्होंने दावा किया कि पुलिसकर्मियों ने नजरअंदाज किया और बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया और उनमें से कुछ तो घटना का वीडियो भी बना रहे थे. सिब्बल ने कहा, 'अभिषेक बनर्जी लोकसभा सदस्य हैं, इसलिए इन लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाना चाहिए. इन्हें कानून के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए... क्या इनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है?'

उन्होंने कहा, 'क्या इस घटना के पीछे की साजिश की जांच की गई है? क्या मुख्यमंत्री ने इस घटना की निंदा करते हुए कोई बयान दिया है? क्या उन्होंने कहा है कि इस हिंसा के दोषियों को सजा दी जाएगी? क्या गृह मंत्री ने कुछ कहा है? क्या श्री बिरला ने कुछ कहा है? क्या हमारी लोकतंत्र प्रणाली इसी तरह काम करेगी?'

उन्होंने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक अन्य नेता कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर भी भाजपा की आलोचना की. कल्याण बनर्जी का आरोप है कि रविवार को जिले के एक पुलिस थाने के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने उन्हें घेर लिया, जिससे उनके सिर में चोटें आईं.

यह भी पढ़ें:- बार में बवाल! दो गुटों के बीच विवाद ने ले ली लड़की की जान, क्या है पूरा मामला?

सिब्बल ने पूछा कि क्या चुनावी जीत के बाद हिंसक साधनों के माध्यम से विपक्ष को खत्म करने की चाहत रखना ही सही तरीका होना चाहिए. भाजपा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 'क्या सत्ताधारी राजनीतिक दल की यही मानसिकता है? क्या यही भारत का भविष्य है? क्या यही वह विकसित भारत है जिसकी आप बात कर रहे हैं? और यह सब इसलिए क्योंकि आप विपक्ष को कुचलना चाहते हैं और उनके मन में भय पैदा करना चाहते हैं.'

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, 'यह शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक. मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में रह रहा हूं जहां ऐसा होता है, जहां सत्ताधारी राजनीतिक दल लोकतंत्र की उन नींवों को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो हमारे महान नेताओं ने इस गणतंत्र की स्थापना के समय रखी थीं.'

Published at : 01 Jun 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC Mamata Banerjee BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- बेहद शर्मनाक है कि सत्ताधारी पार्टी...
अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- बेहद शर्मनाक है कि सत्ताधारी पार्टी...
इंडिया
'CBSE में बैठे हैं जेबकतरे', कॉपी री-चेकिंग में फीस वसूली पर बोले राहुल गांधी, कहा- कमाई कर रही सरकार
'CBSE में बैठे हैं जेबकतरे', कॉपी री-चेकिंग में फीस वसूली पर बोले राहुल गांधी, कहा- कमाई कर रही सरकार
इंडिया
रूपा गांगुली, अशोक डिंडा, तपस रॉय... बंगाल में आज शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, सामने आई मंत्रियों की संभावित लिस्ट
रूपा गांगुली, अशोक डिंडा, तपस रॉय... बंगाल में आज शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, सामने आई मंत्रियों की संभावित लिस्ट
इंडिया
बार में बवाल! दो गुटों के बीच विवाद ने ले ली लड़की की जान, क्या है पूरा मामला?
बार में बवाल! दो गुटों के बीच विवाद ने ले ली लड़की की जान, क्या है पूरा मामला?
Advertisement

वीडियोज

'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Encroachment
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर हमले के अगले दिन TMC विधायकों की बैठक, 80 में से 60 गायब, ममता बनर्जी ने रद्द की मीटिंग
अभिषेक पर हमले के अगले दिन TMC विधायकों की बैठक, 80 में से 60 गायब, ममता बनर्जी ने रद्द की मीटिंग
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
क्रिकेट
RCB Celebration: सिर पर ट्रॉफी रखकर विराट कोहली संग नाचे क्रुणाल पांड्या, होटल पहुंचकर RCB खिलाड़ियों ने यूं मनाया जश्न
सिर पर ट्रॉफी रखकर विराट कोहली संग नाचे क्रुणाल पांड्या, होटल पहुंचकर RCB खिलाड़ियों ने यूं मनाया जश्न
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो..', जियाउर्रहमान बर्क पर प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला
'जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो..', जियाउर्रहमान बर्क पर प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
बिजनेस
LPG Price Hike: कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा, जानिए आपके शहर में क्या हैं नए रेट
LPG Price Hike: कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा, जानिए आपके शहर में क्या हैं नए रेट
नौकरी
BSNL JTO Recruitment 2026: BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
ऑटो
इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आया नया ट्विस्ट, अब एनर्जी स्टोरेज बन रहा सबसे बड़ा हथियार
इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आया नया ट्विस्ट, अब एनर्जी स्टोरेज बन रहा सबसे बड़ा हथियार
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget