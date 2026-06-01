पश्चिम बंगाल में आज शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, सामने आई मंत्रियों की संभावित लिस्ट
West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु कैबिनेट का आज ( 1 जून) को विस्तार होगा. कुल 35 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे. संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आई है.
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु कैबिनेट का सोमवार ( 1 जून) को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. कुल 35 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे. दोपहर 11 बजे गवर्नर आर. एन. रवि लोकभवन में सदस्यों को शपथ दिलााएंगे. संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आई है. जिसमें रूपा गांगुली, अशोक डिंडा और तपस रॉय का नाम सामने आया है.
ये विधायक बन सकते हैं मंत्री- सूत्र
- शंकर घोष, सिलीगुड़ी से विधायक
- मालती राव रॉय, तुफानगंज, कूचबिहार से विधायक
- मनोज उरांव, विधायक, कुमारग्राम, अलीपुरद्वार
- बिशाल लामा, कालचीनी से विधायक
- फालाकाटा से दीपक बर्मन
- आनंदमय बर्मन, माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी से विधायक
- तपस रॉय, मानिकतला से विधायक
- शरद्वात मुखर्जी, बिधाननगर से विधायक
- श्यामपुकुर से पूर्णिमा चक्रवर्ती
- इंद्रनील खान, बेहाला पश्चिम से विधायक
-जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, सिउरी, बीरभूम से विधायक
- हावड़ा उत्तर से उमेश राय
- अशोक डिंडा, पूर्वी मेदिनीपुर के मोयना से विधायक
- अर्जुन सिंह, उत्तर 24 परगना के नोआपाड़ा से विधायक
- सुमित्रा चट्टोपाध्याय, नैहाटी से विधायक
- सुमना सरकार, बालागढ़, हुगली से विधायक
- मुर्शिदाबाद से गौरीशंकर घोष
- रूपा गंगोपाध्याय, सोनारपुर दक्षिण से विधायक
- गार्गी दास घोष, कांडी, मुर्शिदाबाद से विधायक
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL