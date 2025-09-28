J-K: कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है. केरन सेक्टर में रविवार (28 सितंबर) को घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकी सुरक्षाबलों की फायरिंग में मारे गए. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि आतंकवादियों का एक समूह नियंत्रण रेखा (LoC) पार करने की कोशिश कर रहा था. सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की और गोलीबारी के दौरान दो आतंकी ढेर हो गए.

मारे गए आतंकवादियों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि ये आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे. उनकी पहचान और संगठन का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है.

तलाशी अभियान जारी

सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है. हैदर चौकी और उसके आस-पास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी और आतंकी की मौजूदगी की पुष्टि हो सके. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मुठभेड़ स्थल के आसपास लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है.

बार-बार हो रही घुसपैठ की कोशिशें

कुपवाड़ा और केरन सेक्टर लंबे समय से घुसपैठ की कोशिशों का गवाह रहा है. सर्दियों से पहले आतंकवादी अक्सर बर्फबारी से पहले भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं. सुरक्षा बलों की चौकसी और लगातार ऑपरेशनों से इन प्रयासों को बार-बार नाकाम किया जा रहा है.

तीन आतंकवादियों को मार गिराया

29 जुलाई को हुई मुठभेड़ में सेना के विशिष्ट पैरा कमांडो ने श्रीनगर के बाहरी इलाके में तीन आतंकवादियों को मार गिराया था. इनमें सुलेमान उर्फ ​​आसिफ भी शामिल था, जिसे 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है.

पहलगाम हमले का मददगार

पिछले हफ़्ते सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को कथित तौर पर रसद सहायता प्रदान करने के आरोप में दक्षिण कश्मीर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने इस साल अप्रैल में जम्मू-कश्मीर की बैसरन घाटी में 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे.

