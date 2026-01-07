एक्सप्लोरर
जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जंगली इलाके में भयंकर फायरिंग
Encounter in Jammu-Kashmir: भारतीय सुरक्षा बलों को कठुआ में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी. इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी.
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर में भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, धनु परोल के जंगलों में भयंकर फायरिंग हो रही है. दरअसल, सुरक्षा बलों को इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था. इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों का आमना-सामना हो गया और आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'खालिद और शरजील इमाम को जमानत...', दिल्ली दंगे के आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी राहत तो क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित
बॉलीवुड
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL