हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने दो बड़े आतंकियों को किया ढेर

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने दो बड़े आतंकियों को किया ढेर

Udhampur Encounter: भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन के बाद जम्मू के क्षेत्र में जैश-ए-मोहम्मद की जड़ें कमजोर हुई है. क्योंकि कठुआ-बिलावर-उधमपुर में एक्टिव उसका ग्रुप मार दिया गया है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 Feb 2026 11:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस (JKP) ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आज बुधवार (4 फरवरी, 2026) को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकी रूबानी उर्फ अबू माविया और अख्तर चौधरी उर्फ उस्मान निक्कू उर्फ ज़ुबैर को उधमपुर के बसंतगढ़ तहसील के जोफर के जंगल में मार गिराया है. दोनों जैश-ए-मोहम्मद के A++ श्रेणी के आतंकी थे और पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर में एक्टिव थे. मारा गया आतंकी रूबानी उर्फ अबू माविया मई 2023 में भारत में घुसपैठ करके आया था. साथ ही चार आतंकी हमलों में भी शामिल था.

जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान के मुल्तान से संबंध रखने वाला आतंकी रूबानी उर्फ अबू माविया को जैश-ए-मोहम्मद ने साल 2018 में अपने मनसेहरा स्थित ट्रेनिंग कैंप में ट्रेन किया था और फिर 2023 में भारत में घुसपैठ करने के लिए भेजा था. घुसपैठ के बाद आतंकी रूबानी उर्फ अबू माविया ने कुछ समय जैश-ए-मोहम्मद के एक और टॉप आतंकी सैफुल्लाह के 5 सदस्यीय ग्रुप के साथ किश्तवाड़ और डोडा में बिताया था, जिसमें उस्मान निक्कू भी शामिल था और फिर 2025 में अबू माविया, उस्मान निक्कू और पिछले महीने कठुआ के बिलावर में मारा गया ज़ुबैर उर्फ अबू उस्मान एक ग्रुप में साथ आ गए और उधमपुर, कठुआ में खुद को स्थापित कर लिया.

3 बार एनकाउंटर के बाद सेना को चकमा देकर भाग गया था अबू माविया

जानकारी के मुताबिक, मारा गया आतंकी अबू माविया 16 फरवरी को बिलावर में हुई 2 मजदूरों की हत्या में भी शामिल था. इसके साथ पिछले साल अबू माविया 3 मौकों पर एनकाउंटर के दौरान सेना को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा था और गोलीबारी में 3 सैनिक शहीद भी हुए थे. अबू माविया के साथ मारा गया दूसरा आतंकी अख्तर चौधरी उर्फ उस्मान निक्कू जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और साल 2002 में जैश-ए-मोहम्मद से आतंक की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गया था, जहां 2024 तक अख्तर चौधरी उर्फ उस्मान निक्कू जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर स्थित हेडक्वार्टर में रहा और फिर फरवरी में भारत में वापस घुसपैठ की.

उस्मान निक्कू ने डोडा में की थी सेना के 4 सैनिकों की हत्या

अख्तर चौधरी उर्फ उस्मान निक्कू जुलाई 2024 में डोडा में जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों के ग्रुप में शामिल था, जिसने ऐम्बुश करके कैप्टन बृजेश थापा समेत 4 सैनिकों की हत्या की थी और कैप्टन बृजेश थापा के शव को भी क्षत-विक्षत किया था. लंबे समय से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियां इन दोनों आंतकियों को ढूंढ रही थी और कल खुफिया सूचना के आधार पर दोनों को जोफर के जंगल में बनी गुफा पर घेर लिया, जहां दोनों काफी समय से रह रहे थे और फिर आज बुधवार (4 फरवरी) की सुबह एनकाउंटर में मार गिराया.

जैश-ए-मोहम्मद ने जारी किया बयान

दोनों आतंकियों के मरने के बाद जैश-ए-मोहम्मद ने बयान जारी करके स्वीकारा है कि रूबानी उर्फ अबू माविया और चौधरी अख्तर उर्फ उस्मान निक्कू उसके संगठन के साथ जुड़े हुए थे. ऐसे में आज भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन के बाद जम्मू के क्षेत्र में जैश-ए-मोहम्मद की जड़ें कमजोर जरूर हुई है, क्योंकि जहां एक ओर किश्तवाड़ में उसका सैफुल्लाह, फरमान, बाशा का ग्रुप सेना के कॉर्डन में चारों ओर से घिरा हुआ है तो कठुआ-बिलावर-उधमपुर में ऐक्टिव उसका ग्रुप मार दिया गया है. जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख और मौलाना मसूद अजहर का गोद लिया हुआ बेटा वली हसन और बिजली भाई उर्फ सादिक ही ऐसे आतंकी बचें हैं, जिनका पता भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसिया ढूंढने में लगी है.

यह भी पढ़ेंः SIR पर सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी बोलीं- लोकतंत्र बचाने की लड़ रही हूं लड़ाई; CJI ने कहा, योग्य मतदाता का नाम नहीं कटने देंगे

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 04 Feb 2026 11:45 PM (IST)
Tags :
Jaish E Mohammed Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR Udhampur Encounter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exclusive: 'अभी ट्रेड डील पर नहीं...', किसानों को लेकर अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान पर क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
'अभी ट्रेड डील पर नहीं...', किसानों को लेकर अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान पर क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बिहार
चोली-भौजी बजाने वाले सावधान! अश्लील गाने पर बिहार में होगी FIR, सम्राट चौधरी का आदेश
चोली-भौजी बजाने वाले सावधान! अश्लील गाने पर बिहार में होगी FIR, सम्राट चौधरी का आदेश
क्रिकेट
संजू सैमसन छोड़ दें टी20 वर्ल्ड कप का ख्वाब, पूरे टर्नामेंट गर्म करनी पड़ेगी बेंच? कप्तान सूर्या ने दिया बड़ा हिंट
संजू सैमसन छोड़ दें टी20 वर्ल्ड कप का ख्वाब, पूरे टर्नामेंट गर्म करनी पड़ेगी बेंच?
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': आज बॉक्स ऑफिस पर किसने कितना कमाया, जानें कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': आज बॉक्स ऑफिस पर किसने कितना कमाया, जानें कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Chitra Tripathi: संसद को हंगामे की भेंट कौन चढ़ा रहा है ? | ABP News
BJP Vs Congress: राहुल-बिट्टू का विवाद, BJP ने प्रदर्शन किया | Parliament Session | ABP News
Sandeep Chaudhary: संसद में घमासान: US डील पर आर-पार की लड़ाई | BJP Vs Congress | Seedha Sawal
Bollywood News: राजकुमार राव–सान्या मल्होत्रा की फिल्म ‘टोस्टर’ का पोस्टर आउट, नेटफ्लिक्स पर आएगी कॉमेडी ड्रामा (04.02.2026)
Man Atisundar: राध्या ने प्रथम को होली से पहले ही किया पानी-पानी, दोनों के बीच बड़ी नज़दीकियाँ (04.02.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: 'अभी ट्रेड डील पर नहीं...', किसानों को लेकर अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान पर क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
'अभी ट्रेड डील पर नहीं...', किसानों को लेकर अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान पर क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बिहार
चोली-भौजी बजाने वाले सावधान! अश्लील गाने पर बिहार में होगी FIR, सम्राट चौधरी का आदेश
चोली-भौजी बजाने वाले सावधान! अश्लील गाने पर बिहार में होगी FIR, सम्राट चौधरी का आदेश
क्रिकेट
संजू सैमसन छोड़ दें टी20 वर्ल्ड कप का ख्वाब, पूरे टर्नामेंट गर्म करनी पड़ेगी बेंच? कप्तान सूर्या ने दिया बड़ा हिंट
संजू सैमसन छोड़ दें टी20 वर्ल्ड कप का ख्वाब, पूरे टर्नामेंट गर्म करनी पड़ेगी बेंच?
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': आज बॉक्स ऑफिस पर किसने कितना कमाया, जानें कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': आज बॉक्स ऑफिस पर किसने कितना कमाया, जानें कलेक्शन
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
ट्रेंडिंग
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
हेल्थ
रनिंग करते वक्त जल्दी थक जाते हैं तो एक्सपर्ट से जानिए स्टैमिना बढ़ाने के 5 असरदार तरीके
रनिंग करते वक्त जल्दी थक जाते हैं तो एक्सपर्ट से जानिए स्टैमिना बढ़ाने के 5 असरदार तरीके
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल
भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget