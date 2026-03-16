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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानक्सलियों से लोहा लेने वाले CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, झारखंड में IED ब्लास्ट में हुए थे घायल

नक्सलियों से लोहा लेने वाले CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, झारखंड में IED ब्लास्ट में हुए थे घायल

Counter Naxal Operation in Jharkhand: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में घायल हुए असिस्टेंट कमांडेंट से मिलकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Mar 2026 11:46 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार (16 मार्च, 2026) को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की कोबरा बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक से दिल्ली के आरके पुरम स्थित सीआरपीएफ मेस में मुलाकात की. दरअसल दो हफ्ते पहले असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान एक आईईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

इस आईईडी विस्फोट में उन्हें काफी गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उन्हें इलाज के लिए देश की राजधानी दिल्ली लाया गया. चोट की गंभीरता को देखते हुए उनका एक पैर भी काटना पड़ गया. राहुल गांधी ने अजय मलिक और उनके परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके साहस और सेवा भावना की सराहना की.

सुरक्षाबलों के जवानों का बलिदान और समर्पण देश के लिए प्रेरणाः राहुल

इस दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले सुरक्षा बलों के जवानें का बलिदान और समर्पण पूरे भारत के लिए प्रेरणा है. उन्होंने अजय मलिक के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की.

घायल होने के बाद भी अभियान में डटे रहे थे अजय

असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक झारखंड के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपने जवानों के नेतृत्व करते हुए मोर्चे पर डटे रहे थे. हालांकि, बाद में उन्हें इलाज के लिए तुरंत दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया.

झारखंड के सिंहभूम में CRPF ने चलाया था अभियान

दरअसल, सीआरपीएफ को झारखंड के सिंहभूम जिले के सारंडा स्थित मरांग पोंगा के जंगलों में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही सीआरपीएफ ने प्लान बनाकर नक्सलियों ने जंगल में चारों ओर से घेर लिया. इसके बाद तड़के करीब पांच में सीआरपीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई.

मुठभेड़ में असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक आईईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि सुबह करीब 10 बजे दूसरी मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल विक्रम यादव भी गोली लगने से घायल हो गए थे. दोनों घायल अधिकारियों को प्राथमिक इलाज के बाद दिल्ली एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ेंः WB Election 2026: चुनावी ऐलान के बाद बंगाल में IPS तबादले, बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाए धांधली के आरोप, जानें क्या कहा?

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 16 Mar 2026 11:46 PM (IST)
Tags :
CRPF RAHUL GANDHI JHARKHAND CONGRESS Ajay Malik
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