हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 20 की मौत, राष्ट्रपति-PM मोदी ने जताया दुख; मुआवजे का ऐलान

जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 20 की मौत, राष्ट्रपति-PM मोदी ने जताया दुख; मुआवजे का ऐलान

Jaisalmer Bus Fire: राजस्थान के जैसलमेर में आग की चपेट में आई बस में कुल 57 लोग सवार थे. मृतकों की पहचान DNA टेस्ट के जरिए की जाएगी. बताया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 15 Oct 2025 12:07 AM (IST)
राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार (14 अक्टूबर) की दोपहर जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर चलती एसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई. हादसे में 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई. पोकरण विधायक प्रतापपुरी ने हादसे में 20 मौतों की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ.

पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से एक पोस्ट में लिखा, 'राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक हादसे में हुई जान-माल की हानि से व्यथित हूं. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे.'

राष्ट्रपति मुर्म ने प्रकट की संवेदना
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताया. राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'जैसलमेर, राजस्थान में एक बस में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.'

हादसे में 2 बच्चे भी झुलसे
हादसे में 2 बच्चे, 4 महिलाएं और 9 अन्य यात्री झुलस गए. झुलसे यात्रियों को पहले जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से सभी को जोधपुर रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि अधिकांश यात्री 70 प्रतिशत तक झुलसे हैं. बस में कुल 57 लोग सवार थे. मृतकों की पहचान DNA टेस्ट के जरिए की जाएगी.

खबरों के अनुसार, पुलिस ने बताया कि 57 यात्रियों को लेकर बस दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी. जैसलमेर-जोधपुर राजमार्ग पर, बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा. चालक ने बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद बस पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई.

सीएम भजनलाल ने जताया गहरा दुख

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर में जैसलमेर के लिए रवाना होंगे. उसके पश्चात जोधपुर में भी घायलों से मुलाकात करेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर और एसीएस शिखर अग्रवाल भी जा रहे हैं. वहां पहुंच स्थिति का दोनों जायजा लेंगे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर बस हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने और पीड़ितों को हर संभव सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने जैसलमेर के कलेक्टर और एसपी से फोन पर बात कर हादसे की पूरी जानकारी ली और राहत कार्यों की निगरानी शुरू कर दी है. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं मौके का जायजा लेकर राहत कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं.

Published at : 14 Oct 2025 11:40 PM (IST)
Jaisalmer Fire Incident RAJASTHAN
