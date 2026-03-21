हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का क्या है 'प्लान', गौरव गोगोई ने समझाया पूरा गणित

असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का क्या है 'प्लान', गौरव गोगोई ने समझाया पूरा गणित

असम की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. गौरव गोगोई ने कांग्रेस की रणनीति और संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी नए चेहरों और नई सोच के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है.

By : ऋतु राज फुकन | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 21 Mar 2026 11:29 PM (IST)
Preferred Sources

असम की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इसी बीच गौरव गोगोई ने कांग्रेस की रणनीति और संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि इस बार पार्टी नए चेहरों और नई सोच के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है. गोगोई ने कहा कि कांग्रेस ने कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से संगठन को मजबूत बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है, और आज उसी का परिणाम है कि कांग्रेस मजबूती से खड़ी है.

माजुली में कांग्रेस की जीत का दावा

माजुली सीट को लेकर गोगोई ने कहा कि इस बार कांग्रेस यहां जीत दर्ज करेगी. उन्होंने पार्टी उम्मीदवार डॉ. इंद्रनील बेगु को समाजसेवी और शिक्षाविद बताते हुए कहा कि तमाम दबाव और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने जनता के हित में काम किया है.

तिताबर में नए चेहरे पर भरोसा

तिताबर विधानसभा क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक नए और जमीनी कार्यकर्ता को मौका दिया है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है. साथ ही उन्होंने वरिष्ठ नेता जयंत दल दांगोरिया के राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उनका योगदान असम की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है.

बीजेपी पर हमला, नेतृत्व पर सवाल

कांग्रेस नेता ने सीधे तौर पर हिमंत बिस्व सरमा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में बीजेपी डर, धमकी, अफवाह और दुष्प्रचार की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनता का विश्वास जीतने में असफल रही है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है.

दल बदल का उल्टा असर

गोगोई ने कहा कि कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, लेकिन इससे बीजेपी मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज बीजेपी के अंदर वही लोग हैं, जो पहले कांग्रेस में थे.

'नई पीढ़ी कांग्रेस के साथ'

उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहती है. कई राजनीतिक परिवारों में जहां पुरानी पीढ़ी अलग सोच रखती है, वहीं नई पीढ़ी अपने फैसले खुद लेकर कांग्रेस का समर्थन कर रही है.

विपक्षी एकता पर जोर

गोगोई ने राइजोर दल, असम जातीय परिषद, सीपीएम और सीपीएमएल जैसे दलों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी ने बड़े हित में एकजुटता दिखाई है.

टिकट कटने पर सफाई

कांग्रेस नेता ने माना कि इस बार कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं. उन्होंने कहा कि यह पार्टी नेतृत्व का निर्णय है और भविष्य में ऐसे नेताओं को अन्य अवसर दिए जाएंगे.

बदलाव की ओर असम

गौरव गोगोई ने विश्वास जताया कि असम में जनता बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना है. उन्होंने कहा कि यह चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि विचारधारा और जनता के भविष्य का चुनाव है.

About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है.
Read More
Published at : 21 Mar 2026 11:29 PM (IST)
Tags :
Congress Gaurav Gogoi BJP HIMANTA BISWA SARMA Assam Assembly Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का क्या है 'प्लान', गौरव गोगोई ने समझाया पूरा गणित
असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का क्या है 'प्लान', गौरव गोगोई ने समझाया पूरा गणित
इंडिया
राहुल गांधी पर भड़के केरलम के CM पिनाराई विजयन, कांग्रेस पर BJP की बी-टीम होने का लगाया आरोप
राहुल गांधी पर भड़के केरलम के CM पिनाराई विजयन, कांग्रेस पर BJP की बी-टीम होने का लगाया आरोप
इंडिया
Telangana: सड़े अंडों और मिलावटी तेल से बन रहे थे समोसे, पुलिस ने मारा छापा
Telangana: सड़े अंडों और मिलावटी तेल से बन रहे थे समोसे, पुलिस ने मारा छापा
इंडिया
Telangana: पत्नी की मौत का सदमा नहीं सह पाया SI, 5 दिन बाद उठाया खौफनाक कदम
Telangana: पत्नी की मौत का सदमा नहीं सह पाया SI, 5 दिन बाद उठाया खौफनाक कदम
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने मार गिराया इजरायल का F-16 फाइटर जेट? IRGC का दावा, IDF ने दिया ये जवाब
ईरान ने मार गिराया इजरायल का F-16 फाइटर जेट? IRGC का दावा, IDF ने दिया ये जवाब
जम्मू और कश्मीर
माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद, नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते लिया फैसला
माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद, नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते लिया फैसला
विश्व
'अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मुंबई-दिल्ली पर...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की भारत को गीदड़भभकी
'पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मुंबई-दिल्ली पर...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की भारत को गीदड़भभकी
मनोरंजन
ईरान- इजरायल युद्ध की भेंट चढ़ा शकीरा का इंडिया में होने वाला कॉन्सर्ट, फैंस हुए निराश बोले- 'दिल टूट गया'
ईरान- इजरायल युद्ध की भेंट चढ़ा शकीरा का इंडिया में होने वाला कॉन्सर्ट, फैंस हुए निराश बोले- 'दिल टूट गया'
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
इंडिया
'जब अमेरिका-इजरायल गारंटी दें कि अब...', ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने PM मोदी को बताई जंग रोकने की शर्त
'जब US-इजरायल गारंटी दें कि अब...', ईरानी राष्ट्रपति ने PM मोदी को बताई जंग रोकने की शर्त
शिक्षा
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
यूटिलिटी
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget