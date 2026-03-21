असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का क्या है 'प्लान', गौरव गोगोई ने समझाया पूरा गणित

असम की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इसी बीच गौरव गोगोई ने कांग्रेस की रणनीति और संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि इस बार पार्टी नए चेहरों और नई सोच के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है. गोगोई ने कहा कि कांग्रेस ने कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से संगठन को मजबूत बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है, और आज उसी का परिणाम है कि कांग्रेस मजबूती से खड़ी है.

माजुली में कांग्रेस की जीत का दावा

माजुली सीट को लेकर गोगोई ने कहा कि इस बार कांग्रेस यहां जीत दर्ज करेगी. उन्होंने पार्टी उम्मीदवार डॉ. इंद्रनील बेगु को समाजसेवी और शिक्षाविद बताते हुए कहा कि तमाम दबाव और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने जनता के हित में काम किया है.

तिताबर में नए चेहरे पर भरोसा

तिताबर विधानसभा क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक नए और जमीनी कार्यकर्ता को मौका दिया है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है. साथ ही उन्होंने वरिष्ठ नेता जयंत दल दांगोरिया के राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उनका योगदान असम की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है.

बीजेपी पर हमला, नेतृत्व पर सवाल

कांग्रेस नेता ने सीधे तौर पर हिमंत बिस्व सरमा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में बीजेपी डर, धमकी, अफवाह और दुष्प्रचार की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनता का विश्वास जीतने में असफल रही है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है.

दल बदल का उल्टा असर

गोगोई ने कहा कि कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, लेकिन इससे बीजेपी मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज बीजेपी के अंदर वही लोग हैं, जो पहले कांग्रेस में थे.

'नई पीढ़ी कांग्रेस के साथ'

उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहती है. कई राजनीतिक परिवारों में जहां पुरानी पीढ़ी अलग सोच रखती है, वहीं नई पीढ़ी अपने फैसले खुद लेकर कांग्रेस का समर्थन कर रही है.

विपक्षी एकता पर जोर

गोगोई ने राइजोर दल, असम जातीय परिषद, सीपीएम और सीपीएमएल जैसे दलों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी ने बड़े हित में एकजुटता दिखाई है.

टिकट कटने पर सफाई

कांग्रेस नेता ने माना कि इस बार कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं. उन्होंने कहा कि यह पार्टी नेतृत्व का निर्णय है और भविष्य में ऐसे नेताओं को अन्य अवसर दिए जाएंगे.

बदलाव की ओर असम

गौरव गोगोई ने विश्वास जताया कि असम में जनता बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना है. उन्होंने कहा कि यह चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि विचारधारा और जनता के भविष्य का चुनाव है.