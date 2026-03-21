Telangana: सड़े अंडों और मिलावटी तेल से बन रहे थे समोसे, पुलिस ने मारा छापा

Telangana News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के लोगों के पसंदीदा स्नैक समोसे के पीछे छिपा एक भयानक सच सामने आया है. ऊपर से कुरकुरे और अंदर से स्वादिष्ट लगने वाले समोसे वास्तव में सड़े हुए पदार्थों से बनाए जा रहे हैं, इस चौंकाने वाले सच का खुलासा कुल्सुमपुरा पुलिस ने किया है. लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए, पुलिस ने अस्वच्छ वातावरण में मिलावटी पदार्थों से समोसे बनाने वालों को पकड़ा.

कुल्सुमपुरा इंस्पेक्टर रामुलु एसआई नरसिम्हा ने अपनी टीम के साथ जियागुडा बाईपास रोड पर मूसी नदी के किनारे स्थित एक शेड पर छापा मारा. गोलकोंडा के 73 साल के अब्दुल रशीद नाम का एक व्यक्ति इस केंद्र का संचालन कर रहा है. पिछले कुछ समय से बिना किसी सरकारी अनुमति के खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए यहां समोसे बनाए जा रहे हैं. केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रबंधक पांच या छह श्रमिकों के साथ मिलकर इस अवैध केंद्र को चला रहा है.

सड़े हुए पदार्थों से बनाए समोसे

पुलिस की जांच में सामने आए दृश्य अधिकारियों को भी हैरान कर गए. इस केंद्र में इस्तेमाल होने वाले सभी पदार्थ घटिया और अस्वास्थ्यकर हैं. समोसे भरने के मिश्रण के लिए सड़े हुए अंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है. बासी और बार-बार इस्तेमाल किए गए मिलावटी खाना पकाने के तेल का यहां उपयोग किया जा रहा है. पुलिस ने पुष्टि की है कि समोसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले आलू और अन्य सब्जियां भी सड़ी हुई हैं. बासी और कीड़ों से भरे मैदा का उपयोग करके लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा किया जा रहा है.

मैदा, मिलावटी तेल और सड़े हुए अंडे जब्त किए

इस केंद्र में बने मिलावटी समोसे केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं. जियागुडा के आसपास के कई होटलों, बेकरियों और स्ट्रीट वेंडरों को यहां से बड़ी मात्रा में माल की आपूर्ति की जा रही है. हालांकि उपभोक्ता स्वाद से आकर्षित होते हैं, लेकिन अंदर चल रहे इस अवैध खेल के बारे में किसी को पता नहीं है.

आमतौर पर अगर कोई खाद्य पदार्थ निर्माण केंद्र चलाना चाहता है तो उसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करना होगा. लेकिन अब्दुल रशीद के चलाए जा रहे इस शेड के पास कोई अनुमति नहीं है. पूरी तरह से अस्वच्छ वातावरण में वे फर्श पर आटा गूंधते हैं और बिना किसी सावधानी के व्यवसाय करते हैं.

शुक्रवार शाम को हुई छापेमारी में पुलिस ने बड़ी मात्रा में मैदा, मिलावटी तेल और सड़े हुए अंडे जब्त किए. प्रबंधक अब्दुल रशीद को हिरासत में लिया गया है. इस रैकेट में और कौन शामिल है और कहां आपूर्ति की जा रही है, इसकी जांच की जा रही है.