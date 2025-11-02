CMS-03 संचार सैटेलाइट से समंदर में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत, मिलेगा मजबूत दूरसंचार कवरेज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार (2 नवंबर, 2025) को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय नौसेना के सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अंतरिक्ष में स्थापित किया. भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने सैटेलाइट के सफल लॉन्च के बाद कहा कि यह सैटेलाइट CMS-03 भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे उन्नत कम्युनिकेशन सैटेलाइट है. यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट हिंद महासागर के क्षेत्र में नौसेना को मजबूत दूरसंचार कवरेज देगा और अंतरिक्ष आधारित संचार और समुद्री क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत करेगा.

वहीं, भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत दूरसंचार कवरेज प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि इसके पेलोड में ऐसे ट्रांसपोंडर शामिल हैं, जो विभिन्न संचार बैंड पर आवाज, डेटा और वीडियो लिंक का समर्थन करने में सक्षम हैं.

स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट

अधिकारियों ने रविवार (2 नवंबर, 2025) को कहा कि 4,410 किलोग्राम वजन वाला यह सैटेलाइट उच्च क्षमता वाले बैंडविड्थ के साथ कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, जिससे जहाजों, विमानों, पनडुब्बियों और भारतीय नौसेना के समुद्री संचालन केंद्रों के बीच निर्बाध और सुरक्षित संचार संपर्क संभव हो सकेगा.

उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया, जिसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया. इसरो के मुताबिक, CMS-03 बहु-बैंड संचार सैटेलाइट है और यह भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा.

यह सैटेलाइट लॉन्च देश की आत्मनिर्भरता की भावना का मील का पत्थर- राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सैटेलाइट लॉन्च को देश की आत्मनिर्भरता की भावना का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार दिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'भारत के सबसे उन्नत संचार सैटेलाइट CMS-03 के सफल लॉन्च पर इसरो को बधाई. यह हमारे देश की आत्मनिर्भरता और अत्याधुनिक नवाचार की भावना का एक प्रमुख उदाहरण है. तकनीकी उत्कृष्टता के लिए इसरो की निरंतर खोज भारत को गौरवान्वित करती है.'

