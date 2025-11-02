जोधपुर बस हादसे में 18 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, 2 लाख अनुग्रह राशि का किया ऐलान
Jodhpur Bus Accident: पीएम मोदी ने हादसे के पीड़ितों के प्रति दुख जताया और कहा कि फलोदी दुर्घटना में लोगों की मृत्यु से अत्यंत दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं.
राजस्थान के जोधपुर जिले में रविवार (2 नवंबर, 2025) को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. जोधपुर के फलोदी के मतोड़ा क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर एक टूरिस्ट बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई. इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है.
राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोस्ट कर दुख प्रकट किया. उन्होंने कहा, ‘राजस्थान के फलोदी में हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. मैं इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.’
पीएम मोदी ने हादसे के पीड़ितों के लिए की घोषणा
वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनात्मक पोस्ट साझा किया. पोस्ट में पीएम मोदी ने हादसे के पीड़ितों के प्रति दुख जताया. उन्होंने कहा, ‘राजस्थान के फलोदी जिले में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु से अत्यंत दुखी हूं. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.’
फलोदी, राजस्थान में हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।— President of India (@rashtrapatibhvn) November 2, 2025
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Phalodi district, Rajasthan. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2025
इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जोधपुर सड़क हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.
थाना के अधिकारी ने की 18 लोगों की मौत की पुष्टि
बताया जा रहा है कि मृतक और घायल सभी श्रद्धालु थे, जो बीकानेर के कोलायत दर्शन कर सूरसागर लौट रहे थे. देर रात जब उनकी गाड़ी मतोड़ा इलाके से गुजर रही थी, तभी अचानक सड़क पर खड़े एक ट्रेलर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया.
घायलों को तुरंत फलोदी अस्पताल और जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया. थाना के अधिकारी अमानाराम ने हादसे में 18 लोगों की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और घायलों का इलाज कराया जा रहा है.
पुलिस कमिश्नर ने हादसे को लेकर दी जानकारी
#WATCH | Jodhpur, Rajasthan | Police Commissioner Om Prakash Paswan says, "A road accident occurred in which a few people were tragically killed. We are arranging treatment for the injured... A green corridor is being established to quickly transport the injured to a facility… https://t.co/nr7e9P98zr pic.twitter.com/cPlBTMNNK3— ANI (@ANI) November 2, 2025
पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा, ‘एक सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई. हम घायलों के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं. घायलों को उचित उपचार सुविधा केंद्र तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. उन्होंने कहा कि घायलों की जान बचाने पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित है. जैसे ही और जानकारी उपलब्ध होगी, आगे की जानकारी जारी की जाएगी.’
(रिपोर्ट- आईएएनएस के इनपुट के साथ)
