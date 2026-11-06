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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिस बात पर खुशी से झूम उठे CJP के सौरव दास? बोले- 'ये जश्न मनाने का दिन'

किस बात पर खुशी से झूम उठे CJP के सौरव दास? बोले- 'ये जश्न मनाने का दिन'

इजरायल चुनाव के बाद गादी आइजेनकोट को 67 और बेंजामिन नेतन्याहू को 46 सांसदों का समर्थन मिला है. CJP नेता सौरव दास ने नेतन्याहू के पिछड़ने पर खुशी जताई है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 06 Nov 2026 11:36 AM (IST)
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इजरायल में हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है. इजरायल रक्षा बलों के पूर्व प्रमुख गादी आइजेनकोट को अगली सरकार बनाने के रेस में आगे निकल गए हैं और नेतन्याहू काफी पिछड़ गए. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास काफी खुशी महसूस हो रही है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि यह जश्न मनाने का दिन है. उन सभी लोगों को याद करने का दिन भी है, जो गाजा, फिलिस्तीन में एक नरसंहार करने वाले के हाथों मारे गए.

सौरव दास ने आगे कहा कि उम्मीद है कि यह मामला आगे बढ़ेगा और बेंजामिन नेतन्याहू को आखिरकार उस स्थिति से भी बदतर अंजाम भुगतना पड़ेगा, जो उन्होंने बेगुनाह लोगों पर थोपी थी. सौरव दास अमेरिकी चुनाव के नतीजों से भी काफी खुश नजर आ रहे हैं.

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सदस्यों का समर्थन मिलना तय

इजरायल रक्षा बलों के पूर्व प्रमुख गादी आइजेनकोट को अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपे जाने के लिए नवनिर्वाचित संसद सदस्यों का बहुमत समर्थन मिलना तय माना जा रहा है. गुरुवार को राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के साथ हुई विचार-विमर्श की प्रक्रिया के दौरान अरब दलों ने आइजेनकोट का समर्थन किया. 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में सीटों के आंकड़ों के आधार पर आइजेनकोट को 67 सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है, जबकि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू को 46 सांसदों का समर्थन मिलने की संभावना है. 

UTG ने किसी को भी नहीं दी समर्थन

नेतन्याहू के लंबे समय के सहयोगी दल यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म (UTG)ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है, जिससे नेतन्याहू की संभावनाओं को झटका लगा है. 120 इजरायली संसद में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीट पर जीत मिली थी, जबकि आइजेनकोट के गठबंधन को 48 सीट पर विजय हासिल हुई थी. वहीं, अरब दलों ने रिकॉर्ड 19 सीट जीतकर सरकार गठन में अहम भूमिका हासिल कर ली है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 06 Nov 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Sourav Das Israel Elections
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