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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के बहनोई सलीम फ्रूट पर ED का एक्शन, बिल्डिंग कुर्क

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के बहनोई सलीम फ्रूट पर ED का एक्शन, बिल्डिंग कुर्क

ED ने छोटा शकील के बहनोई सलीम फ्रूट से जुड़े मामले में मुंबई के डोंगरी स्थित लांबत बिल्डिंग समेत करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. जानें क्या हैं आरोप.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 10:22 AM (IST)
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ED ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के बहनोई मोहम्मद सलीम इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के खिलाफ कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने मुंबई के डोंगरी इलाके में स्थित लांबत बिल्डिंग को कुर्क कर लिया है. मोहम्मद सलीम इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट पर दाऊद इब्राहिम गैंग के नाम पर धमकी देने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बिल्डिंग पर कब्जा करने का आरोप है.

ED का दावा है कि सलीम फ्रूट ने अपनी पत्नी शाजिया सलीम कुरैशी के नाम पर संपत्ति ट्रांसफर की थी. इस दौरान बिल्डर असलम अब्दुल रहमान पटनी के बैंक खाते में जमा रकम भी ED ने जब्त कर लिया है. इस कार्रवाई के दौरान ED ने कुल करीब 4 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की है.

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फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप

मोहम्मद सलीम इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट से जुड़े मामले में  शब्बीर करोलिया और यूसुफ करोलिया पर खुद को संपत्ति का मूल मालिक बताकर फर्जी कन्वेयंस डीड समेत दस्तावेज तैयार करने का आरोप. ED के मुताबिक, दाऊद इब्राहिम और सलीम फ्रूट के नाम पर धमकाकर मूल मालिकों से बिल्डिंग में 50 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की गई. संपत्ति के लेन-देन को कानूनी दिखाने के लिए अलग-अलग चरणों में ट्रांसफर किए जाने का भी आरोप है.

दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी ने की शिकायत

ED ने मुंबई के डोंगरी इलाके में स्थित लांबत  बिल्डिंग को कुर्क किया है, जिसकी साल 2016 में करीब 25 करोड़ रुपये कीमत आंकी गई थी. ED ने मौजूदा कार्रवाई दक्षिण अफ्रीका के एक कारोबारी की शिकायत के बाद की है. कारोबारी ने पहले इसकी शिकायत मुंबई पुलिस को थी, जिसके बाद दर्ज FIR के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. बता दें कि मुंबई में दाऊद इब्राहिम गैंग अक्सर गलत तरीके से लोगों की संपत्ति हड़पने का काम करती है. इसको लेकर ED कई बार कार्रवाई कर चुकी है. ऐसा माना जाता है कि अभी भी मुंबई के रियल स्टेट के बिजनेस में दाऊद इब्राहिम का काम चलता है, जिसके बलबूते पर वह काम करता है.


 

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 06 Nov 2026 10:22 AM (IST)
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