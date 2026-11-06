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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया7 लोगों का कत्ल, बीवी से विवाद में ससुरालियों को मार डाला, बेंगलुरु में सनसनी

7 लोगों का कत्ल, बीवी से विवाद में ससुरालियों को मार डाला, बेंगलुरु में सनसनी

बेंगलुरु के एक कैब ड्राइवर पर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या का आरोप लगा है. करीब 4 घंटे तक चले तलाशी अभियान में पुलिस को सिर्फ एक मासूम बच्चे का शव मिला है.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 06 Nov 2026 09:58 AM (IST)
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बेंगलुरु से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है. एक कैब ड्राइवर पर अपनी पत्नी, सास, 2 सालों, 2 भाभियों और 7 साल के मासूम बच्चे की हत्या का आरोप लगा है. आरोपी कैब ड्राइवर का नाम इंदुशेखर है. पुलिस के मुताबिक इंदुशेखर का अपनी पत्नी सुनीता से अक्सर विवाद होता था. 

आरोपी इस बात से नाराज था कि उसकी पत्नी अपने मायके वालों के संपर्क में रहती थी. जब भी इंदुशेखर अपनी पत्नी की शिकायत सास और सालों से करता तो कथित तौर पर वे सुनीता का ही पक्ष लेते. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, यही नाराजगी धीरे-धीरे एक ऐसी खौफनाक साजिश में बदल गई, जिसमें आरोपी ने कथित तौर पर अपने ही ससुराल के सात लोगों को निशाना बनाया.

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सबसे पहले पत्नी की हत्या
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने सबसे पहले अपनी पत्नी सुनीता की कथित तौर पर हत्या की. इसके बाद उसने अपने दो सालों, शिवकुमार और शंकर को पार्टी देने के बहाने घर बुलाया, लेकिन जिस पार्टी का न्योता देकर उन्हें बुलाया गया था. पुलिस को शक है कि वह दरअसल मौत का बुलावा था. आरोप है कि दोनों सालों को भी मौत के घाट उतार दिया गया.

इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर अपनी सास रूपावती, दोनों भाभी दिव्या और नलिनी और सात साल के मासूम पुनीत को भी निशाना बनाया. पुलिस को शक है कि हत्याओं के लिए सिलबट्टे के पत्थर का इस्तेमाल किया गया. पुलिस की शुरुआती जांच में एक और चौंकाने वाला शक सामने आया है. आरोप है कि वारदात के बाद इंदुशेखर ने शवों को अपनी कार में रखा और अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया. 

केमिकल्स के इस्तेमाल का शक
पुलिस को खून के निशान मिटाने और सबूत नष्ट करने के लिए केमिकल्स के इस्तेमाल का भी संदेह है, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है. अगर सात कत्ल हुए तो बाकी छह शव कहां हैं? इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब बेंगलुरु के श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई. 

सिर्फ 1 शव मिला, 6 मिलना बाकी
जांच के दौरान पुलिस ने इंदुशेखर से पूछताछ की, लेकिन उसके बयानों में बार-बार विरोधाभास सामने आने लगे. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 7 लोगों की हत्या करने की बात कबूल कर ली. आरोपी की निशानदेही और जांच के आधार पर नंदी हिल्स की तलहटी के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया गया. करीब 4 घंटे तक चले तलाशी अभियान में पुलिस को 7 साल के मासूम पुनीत का शव मिला, लेकिन 6 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में 3 विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने 7 हत्याओं की बात कबूल की है, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक शव बरामद हुआ है. बाकी 6 लोगों की तलाश जारी है. पुलिस आरोपी के दावों की पुष्टि करने और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.

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Published at : 06 Nov 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Bengaluru MURDER POLICE
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