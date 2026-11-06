Explained: मेडिकल उपकरणों से जुड़ी गड़बड़ियों में भारी उछाल, 2025 में 2176 गंभीर घटनाएं दर्ज, निगरानी तंत्र पर उठे सवाल
भारत में 'मेडिकल डिवाइसेज रूल्स (MDR) 2017' लागू होने के बाद से उपकरणों को जोखिम के आधार पर 4 श्रेणियों (क्लास A, B, C और D) में वर्गीकृत तो किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर निगरानी प्रणाली में कई बड़ी कमियां मौजूद हैं.
भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ गंभीर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अस्पतालों में मरीज के इलाज, मॉनिटरिंग और सर्जरी के लिए जिन मेडिकल डिवाइस जैसे पेसमेकर, स्टेंट, वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, वे वास्तव में कितने सुरक्षित और भरोसेमंद हैं?
2025 के आंकड़े, 6 सालों में तीन गुना बढ़ीं गंभीर घटनाएं
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन संचालित 'मटेरियोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया' (MvPI) और CDSCO (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन) द्वारा जुटाए गए डेटा के अनुसार भारत में मेडिकल डिवाइस की खराबी या इस्तेमाल से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की संख्या पिछले छह वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ गई है.
वर्ष 2025 में मेडिकल उपकरणों से जुड़ी 2,176 गंभीर प्रतिकूल घटनाएं आधिकारिक तौर पर दर्ज की गईं. भारत में एमवीपीआई (MvPI) के तहत अब तक 47,000 से अधिक प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टों का विश्लेषण और समीक्षा की जा चुकी है.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि 2,176 तो केवल वे मामले हैं जो अस्पतालों द्वारा रिपोर्ट किए गए। ग्रामीण, छोटे निजी अस्पतालों और बिना निगरानी वाले क्लीनिकों में घटने वाले ऐसे कई मामले अक्सर रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, जिससे वास्तविक आंकड़ा इससे काफी अधिक हो सकता है.
क्या मेडिकल उपकरणों की गुणवत्ता की निगरानी पर्याप्त है?
भारत में 'मेडिकल डिवाइसेज रूल्स (MDR) 2017' लागू होने के बाद से उपकरणों को जोखिम के आधार पर 4 श्रेणियों (क्लास A, B, C और D) में वर्गीकृत तो किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर निगरानी प्रणाली में कई बड़ी कमियां मौजूद हैं.
उपकरण जब बाजार में आ जाते हैं, तो उनके दीर्घकालिक प्रभाव और खराबी की नियमित ट्रैकिंग का तंत्र अभी भी सुस्त है.
ज्यादातर अस्पताल किसी उपकरण में खराबी (जैसे सिरिंज पंप का गलत डोज देना या स्टेंट में गड़बड़ी) को केवल एक तकनीकी खराबी मानकर टाल देते हैं, उसे राष्ट्रीय डेटाबेस (MvPI) में रिपोर्ट नहीं करते।
भारत में बड़े पैमाने पर हाई-टेक उपकरण विदेशों से आयात होते हैं। आयातित उपकरणों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन लागू हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग हब के तेजी से विस्तार के बावजूद स्थानीय स्तर पर कड़े ऑडिट का इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है.
मरीजों की सुरक्षा के लिए कौन जवाबदेह है?
जब किसी मेडिकल उपकरण में खराबी के कारण मरीज की जान जोखिम में पड़ती है या कोई गंभीर शारीरिक क्षति होती है, तो जवाबदेही के तीन मुख्य स्तंभ होते हैं.
निर्माता और आयातक
कानूनन, किसी उपकरण में खराबी या डिजाइन संबंधी त्रुटि की पूरी प्राथमिक जिम्मेदारी निर्माण करने वाली कंपनी की होती है. उपकरण में खराबी सामने आने पर तुरंत फील्ड सेफ्टी नोटिस जारी करना और घटिया बैच को बाजार से वापस (Recall) बुलाना कंपनी का वैधानिक कर्तव्य है.
अस्पताल और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स
अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि वे उपकरणों का नियमित मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन (Calibration) और सेफ्टी ऑडिट करें. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग को यह सुनिश्चित करना होता है कि उपकरण सही स्थिति में कार्य कर रहे हैं. यदि उपकरण से मरीज को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराना अस्पताल की कानूनी व नैतिक जिम्मेदारी है.
केंद्रीय नियामक - CDSCO और IPC
भारत में सीडीएससीओ (CDSCO) मुख्य नियामक है जो लाइसेंसिंग और मानकों को तय करता है. इंडियन फार्माकोकोपिया कमीशन (IPC) MvPI के जरिए सुरक्षा अलर्ट जारी करने और घटिया उपकरणों को बैन करने की सिफारिश सरकार से करता है.