क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरेगा भारत का जहाज? विदेश मंत्रालय ने क्या दिया जवाब

मिडिली ईस्ट में जारी जंग के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कार्गो शिप ईरान आए दिन हमला कर रहा है. ईरान ने चेतावनी दी है कि वह इस रास्ते से एक लीटर तेल भी गुजरने नहीं देगा. इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान होर्मुज के रास्ते भारत के शिफ को गुजरने देगा या नहीं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास जहाजों की आवाजाही को लेकर पूछे गए सवाल पर MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर की अपने ईरानी समकक्ष से पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत की है.

होर्मुज से गुजरने वाले शिप को लेकर क्या बोला MEA?

उन्होंने कहा, 'विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब्बास अराघची के बीच आखिरी बातचीत में समुद्री जहाजों की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके अलावा अभी ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी.' उन्होंने दोहराया कि भारतीय नागरिकों की निकासी को लेकर वो फिक्रमंद हैं और उन्हें हर तरह की सहूलियत पहुंचाने की कोशिश जारी है.

उन्होंने कहा, 'भारत सरकार ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद कर रही है. जो भारतीय अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते वापस भारत आना चाहते हैं, उन्हें वीजा दिलाने और जमीन के रास्ते सीमा पार कराने में भी सहायता दी जा रही है.' उन्होंने बताया, 'ईरान में करीब 9,000 भारतीय नागरिक मौजूद थे या अभी भी हैं. इनमें छात्र, नाविक (सीफेरर्स), कारोबारी, पेशेवर लोग और कुछ तीर्थयात्री शामिल हैं.'

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर कर भारत पहुंचा शिप

रणधीर जायसवाल ने दावा किया कि कई भारतीय नागरिक, खासकर छात्र, देश छोड़कर वापस भारत पहुंच चुके हैं. वहीं तेहरान में रहने वाले कई भारतीयों (जिनमें छात्र और धार्मिक यात्रा पर गए जायरीन भी शामिल हैं) को एहतियात के तौर पर देश के दूसरे सुरक्षित शहरों में भेजा गया है. इस बीच सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आने वाला एक बड़ा टैंकर सुरक्षित रूप से गुरुवार (12 मार्च 2026) को मुंबई पोर्ट पहुंचा है. इस शिप पर लाइबेरिया का झंडा लगा था.