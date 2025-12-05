देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों भारी अव्यवस्था से जूझ रही है. बीते चार दिनों से उड़ानों में लगातार देरी और रद्द होने की घटनाओं ने यात्रियों का गुस्सा चरम पर पहुंचा दिया है. गुरुवार को अकेले 550 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं, जिससे दिल्ली, हैदराबाद, गोवा और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर हंगामे की स्थिति बन गई. निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों बैग बिखरे पड़े दिखे. कई यात्री जमीन पर सोते नजर आए और हर तरफ नारेबाजी की गई और अफरा-तफरी का माहौल था. इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट से आज सुबह से 200 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है. इसमें 135 departure+ 90 arrival फ्लाइट शामिल हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने एयरलाइन पर जमकर गुस्सा निकाला. एक यात्री ने कहा कि हम शादी में जा रहे थे, हमारा सामान गायब है. 12 घंटे बाद भी इंडिगो एक शब्द नहीं बोल रही है. ये तो मानसिक प्रताड़ना है. एक अन्य महिला यात्री ने कहा कि 14 घंटे हो गए, न खाना, न पानी मिला है. स्टाफ से बात करो तो जवाब ही नहीं मिलता.”

हैदराबाद और गोवा में हंगामा

हैदराबाद में यात्री इतने नाराज हुए कि कई लोग एयर इंडिया की एक उड़ान के सामने बैठ गए और उसे रोक दिया. वहां एक व्यक्ति ने बताया कि कल शाम 7:30 की फ्लाइट थी, अब 12 घंटे हो गए हैं. इंडिगो कह रही है अनिश्चितकाल के लिए देरी हो सकती है. यह मजाक है.

गोवा एयरपोर्ट पर भी यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा.

वीडियो में लोग इंडिगो स्टाफ पर चिल्लाते दिखे और पुलिस को हालात संभालने पड़ गए. देश के कई शहरों में इंडिगो की कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, जो इस प्रकार है:

मुंबई: 118

बेंगलुरु: 100

हैदराबाद: 90

कोलकाता: 35

चेन्नई: 26

गोवा: 11

भोपाल: 5

दिल्ली 225

इंडिगो की आज 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी है. कल ये आंकड़ा 500 था. इस तरह से 2 दिनों में ये संख्या 900 के पार चला गया है.

इंडिगो की सफाई

इंडिगो ने स्वीकार किया कि नए नियमों के बाद क्रू की जरूरत का गलत आकलन हुआ है. इसके अलावा सर्दियां, तकनीकी दिक्कतें और स्टाफ की कमी ने मिलकर उड़ानों को बुरी तरह प्रभावित किया है. DGCA को भेजी रिपोर्ट में इंडिगो ने बताया कि वे पायलट-क्रू ड्यूटी के नए नियमों को फिलहाल वापस ले रहे हैं. रात की ड्यूटी सुबह 5 बजे तक थी, अब इसे सुबह 6 बजे तक बढ़ाया था. इसे वापस लिया गया. रात में दो लैंडिंग की सीमा भी अस्थायी रूप से हटाई गई

आने वाले 3 दिनों तक और रद्द होंगी उड़ानें

इंडिगो ने चेतावनी दी है कि शेड्यूल सामान्य होने में कम से कम 2–3 दिन और लगेंगे. 8 दिसंबर से एयरलाइन ने उड़ानों का शेड्यूल कम कर दिया है ताकि अव्यवस्था को रोका जा सके. इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों को संदेश दिया कि समय पर उड़ानें चालू करना आसान नहीं होगा. हम पूरी ताकत से स्थिति सुधारने में लगे हैं.

