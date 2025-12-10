IndiGo की उड़ानों में कटौती के बाद SpiceJet का बड़ा ऐलान, रोजाना बढ़ाने जा रहे 100 फ्लाइट



इंडिगो संकट से गुजर रही है और उसकी रोजाना सैकड़ों फ्लाइट रद्द हो रही हैं. DGCA ने एयरलाइंस को 10 फीसदी कटौरी का भी निर्देश दिया है. इस बीच संकट के इस वक्त में स्पाइसजेट ने बड़ा ऐलान किया है. एयरलाइंस के जारी किए गए बयान के मुताबिक हम इस सर्दी में प्रमुख मार्गों पर मजबूत और बढ़ती मांग देख रहे हैं और भारत के विमानन बाजार में पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने के लिए संचालन बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं. इस प्रयास के हिस्से के रूप में, हम नियामकीय अनुमोदन के अधीन वर्तमान शीतकालीन समय-सारणी के दौरान 100 अतिरिक्त दैनिक उड़ानें शुरू करने की योजना बना रहे हैं.

स्पाइसजेट ने बयान के जरिए ये भी कहा कि पिछले दो महीनों में हमने डैम्प-लीस्ड विमान और अपने स्वयं के विमान की सेवा में वापसी के मिश्रण के माध्यम से 17 विमानों को सक्रिय संचालन में शामिल किया है. इस उन्नत बेड़े की उपलब्धता हमें उच्च-मांग वाले मार्गों पर अतिरिक्त क्षमता तैनात करने और समग्र नेटवर्क लचीलापन में सुधार करने के लिए परिचालन लचीलापन देती है.

स्पाइसजेट ने दी जानकारी

स्पाइसजेट ने बताया है कि वर्तमान समय-सारणी अवधि में हमारा ध्यान कई और विमान जोड़ने, विमान उपयोग को अधिकतम करने और बेहतर योजना के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर है. मंगलवार (10 दिसंबर 2025) को एविएशन मिनिस्ट्री ने बयान जारी करते हुए कहा था कि इंडिगो को अपनी उड़ान समय-सारणी में 10 फीसदी की कटौती का आदेश दिया गया है. ऐसे करने से एयरलाइंस को परिचालन को स्थिर करने में मदद मिलेगी. हाल के दिनों में एयरलाइंस की करीब 400 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई हैं, जबकि सैकड़ों विमानों ने देरी से उड़ान भरी है. इसके साथ ही इंडिगो के सीईओ को भी सरकार ने तलब किया है, ताकि वह स्थिति के संबंध में सटीक जानकारी मुहैया करा सकें.

