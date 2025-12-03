इंडिगो की कई उड़ानें कैंसिल, एयरलाइन ने यात्रियों से मांगी माफी, जानें क्यों मंडराया भारी संकट
Indigo Airlines Flight Delay: एयरलाइन ने बताया कि उड़ानों पर असर पड़ने के पीछे कई कारण एक साथ सामने आए. कंपनी के अनुसार, छोटी-छोटी तकनीकी खराबियों ने उड़ान संचालन को प्रभावित किया.
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले दो दिनों से गंभीर ऑपरेशनल संकट का सामना कर रही है. कंपनी ने स्वीकार किया है कि बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी और रद्दीकरण हो रहे हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी है. इंडिगो ने इसके लिए सभी यात्रियों से माफी भी मांगी है.
देरी और रद्द होने के पीछे ये कारण
एयरलाइन ने बताया कि उड़ानों पर असर पड़ने के पीछे कई कारण एक साथ सामने आए. कंपनी के अनुसार, छोटी-छोटी तकनीकी खराबियों ने उड़ान संचालन को प्रभावित किया. सर्दियों के मौसम के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव करने पड़े, जिससे नेटवर्क पर दबाव बढ़ा. इसके अलावा, कई क्षेत्रों में खराब मौसम के चलते उड़ानें सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकीं. एविएशन सिस्टम में बढ़ते एयर ट्रैफिक ने भी उड़ानों में देरी बढ़ाई. साथ ही नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) क्रू रोस्टर नियमों के लागू होने से क्रू उपलब्धता प्रभावित हुई, जिससे ऑपरेशन और बाधित हो गया.
स्थिति सुधारने की कोशिशें जारी
इंडिगो ने कहा है कि स्थिति को बेहतर करने के लिए अगले 48 घंटों तक उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा. कंपनी का दावा है कि इन कदमों से ऑपरेशन धीरे-धीरे स्थिर होंगे और ऑन-टाइम परफॉर्मेंस को फिर से सामान्य बनाया जाएगा.
यात्रियों को राहत के विकल्प
एयरलाइन ने बताया कि प्रभावित यात्रियों को या तो दूसरी उपयुक्त उड़ान में एडजस्ट किया जा रहा है या उन्हें पूरा रिफंड दिया जा रहा है. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही ऑपरेशन सामान्य स्तर पर लौट आएंगे. इंडिगो ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है और स्थिति को जल्द सुधारने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. इंडिगो ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपने फ्लाइट का लेटेस्ट अपडेट की जांच https://www.goindigo.in/check-flight-status.html पर अवश्य कर लें.
