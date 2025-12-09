इंडिगा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 10 फीसदी फ्लाइट्स में कटौती, CEO ने किसके सामने जोड़े हाथ?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारत में इंडिगो संकट को लेकर मंगलवार (9 दिसंबर, 2025) को इंडिगो एयरलाइन के टॉप मैनेजमेंट के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) में बैठक हुई. इस बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा भी मौजूद रहे. बैठक में मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को बुलाया और उनसे इंडिगो संकट पर पूरा अपडेट लिया. बैठक में इंडिगो की आंतरिक गड़बड़ियों जैसे क्रू रोस्टर, फ्लाइट शेड्यूल और कमजोर जानकारी देना चर्चा के प्रमुख मुद्दे रहे. इसके अलावा, यात्रियों को बड़ी परेशानी को लेकर स्टेटस भी जाना गया. वहीं, बैठक के दौरान इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के सामने हाथ जोड़े हुए नजर आए.

बैठक में कंपनी की ओर से कहा गया कि दिसंबर तक जिन उड़ानों के रिफंड बनने थे, उनका 100% रिफंड पूरा कर दिया गया. जिस पर बाकी रिफंड और बैग पहुंचाने का काम जल्दी पूरा करने के लिए कड़ी हिदायत दी गई है. मंत्रालय ने कहा कि इंडिगो की उड़ानों को कुछ समय के लिए कम करना जरूरी है ताकि ऑपरेशन स्थिर हो सकें और रद्द होने वाली फ्लाइटों की संख्या में कमी की जा सके.

मंत्रालय ने बैठक में इंडिगो को दिए आदेश

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से इंडिगो एयरलाइन को किराया नियंत्रण और यात्रियों की सुविधा से जुड़े नियम जैसे सभी निर्देशों को बिना किसी अपवाद के पालन के करने आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा, इंडिगो को 10% रूट में कटौती का आदेश भी दिया गया. इसके बावजूद इंडिगो अपने सभी डेस्टिनेशन पहले की तरह कवर करेगा.

During the last week, many passengers faced severe inconvenience due to Indigo’s internal mismanagement of crew rosters, flight schedules and inadequate communication. While the enquiry and necessary actions are underway, another meeting with Indigo’s top management was held to… pic.twitter.com/yw9jt3dtLR — Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) December 9, 2025

मंत्रालय ने कहा कि हमने सोमवार (8 दिसंबर, 2025) को कहा था कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को मंगलवार (9 दिसंबर, 2025) को मंत्रालय बुलाकर मिल सकते हैं. अब इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स कल बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को एक बार फिर अलग से डीजीसीए की ओर से आयोजित बैठक में शामिल होंगे.

बैठक में कंपनी ने क्या कहा?

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ मंत्रालय में बैठक से पहले इंडिगो ने मंगलवार (9 दिसंबर, 2025) को यह घोषणा कर दी कि पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से जारी इंडिगो के ऑपरेशनल संकट के बाद अब सभी उड़ानें फिर से सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं. उसका ऑन-टाइम परफॉर्मेंस सामान्य स्तर पर लौट आया है और बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को करीब 1,900 उड़ानों को संचालित करने की कंपनी की योजना है.

