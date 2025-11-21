हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुबई में तेजस फाइटर जेट क्रैश, धुआं-धुआं हुआ एयरशो; सामने आई पायलट की तस्वीर

दुबई में तेजस फाइटर जेट क्रैश, धुआं-धुआं हुआ एयरशो; सामने आई पायलट की तस्वीर

Tejas Fighter Jet Crash: दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया. इस जेट के पायलट विंग कमांडर नमन स्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 21 Nov 2025 09:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का लड़ाकू विमान तेजस शुक्रवार को दुबई एयरशो के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई. पायलट विंग कमांडर का नाम नमंश स्याल था, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे. 

कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया गया

दुर्घटना के वीडियो में विमान को ऊंचाई से गिरते और फिर आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है. वायुसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ का गठन किया जा रहा है. भारतीय वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ‘‘आईएएफ को इस हादसे में हुए जानमाल के नुकसान पर बहुत दुख है और वह दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है. दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया जा रहा है."

तेजस जेट क्रैश पर CDS का रिएक्शन

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सशस्त्र बल इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं. दुबई एयरशो संयुक्त अरब अमीरात में हर दो साल पर आयोजित होता है. इसकी वेबसाइट के अनुसार, 2025 संस्करण का आयोजन 17 से 21 नवंबर तक किया जा रहा है. भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर को कहा था कि इस साल 150 देशों के 1,500 से अधिक अग्रणी प्रदर्शक और 1.48 लाख से अधिक पेशेवर इस आयोजन में भाग ले रहे हैं.

राजनाथ सिंह और राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान एक बहादुर और साहसी भारतीय वायुसेना पायलट के निधन से गहरा दुःख हुआ है. शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. इस दुखद घड़ी में पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है." लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पायलट की मौत पर दुख जताया और कहा कि देश उनके परिवार के साथ खड़ा है.

Published at : 21 Nov 2025 09:07 PM (IST)
