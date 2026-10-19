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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्रेन में तेज आवाज में फोन पर बात की तो लगेगा 1000 रु. जुर्माना, रेलवे की चेतावनी

ट्रेन में तेज आवाज में फोन पर बात की तो लगेगा 1000 रु. जुर्माना, रेलवे की चेतावनी

ट्रेन में तेज आवाज में फोन पर बात करने या बिना ईयरफोन वीडियो चलाने पर दक्षिण रेलवे ने चेतावनी जारी की है. जानें रेलवे के तरफ से जारी किए गए निर्देश और संभावित कार्रवाई.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 19 Oct 2026 05:57 PM (IST)
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ट्रेन में सफर के दौरान तेज आवाज में फोन पर बात करना या बिना ईयरफोन के वीडियो और गाने चलाना अब यात्रियों को भारी पड़ सकता है. दक्षिण रेलवे ने इस तरह के व्यवहार पर रोक लगाने के लिए अपने सभी संबंधित डिवीजनों को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इसका मकसद ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को आरामदायक माहौल देना है.

दक्षिण रेलवे के 6 अक्टूबर 2026 के निर्देश के अनुसार, यात्रियों को तेज आवाज में बात करने और फोन के स्पीकर पर गाने या वीडियो चलाने से बचने के लिए कहा जाएगा. इसके लिए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में घोषणाएं की जाएंगी. यात्रियों को स्थानीय भाषाओं के साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी संदेश दिया जाएगा.

तेज आवाज में फोन चलाने पर हो सकती है कार्रवाई

रेलवे के सुझाए गए संदेश में यात्रियों से कहा गया है कि वे यात्रा के दौरान फोन पर धीमी आवाज में बात करें और संगीत या वीडियो सुनने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करें. रेलवे का कहना है कि तेज आवाज में फोन चलाने से दूसरे यात्रियों की नींद और आराम में परेशानी होती है. निर्देश में रेलवे एक्ट की धारा 145 का भी उल्लेख किया गया है. इसके तहत उपद्रव करने या दूसरे यात्रियों की यात्रा में बाधा डालने जैसे मामलों में कार्रवाई हो सकती है. निर्देश में 1,000 रुपये तक के जुर्माने और छह महीने तक की जेल का भी जिक्र है. हालांकि, किसी मामले में कार्रवाई और सजा का फैसला लागू कानूनी प्रावधानों और घटना की परिस्थितियों के अनुसार होगा.

रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में होंगी घोषणाएं

दक्षिण रेलवे ने चेन्नई, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, मदुरै और सलेम डिवीजनों के अधिकारियों को इस निर्देश पर अमल करने को कहा है. यात्रियों को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर से घोषणाएं करने के साथ नोटिस भी लगाए जाएंगे. रेलवे का मानना है कि मोबाइल इंटरनेट और वीडियो ऐप के बढ़ते इस्तेमाल के कारण सार्वजनिक जगहों पर फोन के स्पीकर से तेज आवाज में कंटेंट चलाने की समस्या बढ़ी है. ऐसे में यात्रियों को दूसरों की सुविधा का ध्यान रखने के लिए जागरूक करना जरूरी है.

पुराने निर्देश में भी दी गई थी सलाह

रेलवे बोर्ड ने 23 जुलाई 2012 को भी इस तरह की शिकायतों पर निर्देश जारी किया था. उस समय रेलवे कोच, खासकर एसी डिब्बों में तेज आवाज में मोबाइल पर बात करने, लंबी बातचीत करने और तेज रिंगटोन बजाने की शिकायतें मिली थीं. रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को फोन साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखने, धीमी रिंगटोन इस्तेमाल करने और तेज आवाज में बातचीत से बचने की सलाह दी थी.

यात्रियों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

ट्रेन में सफर करते समय फोन पर बात करते हुए आवाज धीमी रखें. गाने सुनने या वीडियो देखने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करें. रात के समय और एसी कोच में दूसरे यात्रियों की नींद और आराम का विशेष ध्यान रखें.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 19 Oct 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Railway Mobile Phone INDIAN RAILWAYS
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