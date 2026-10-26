गुवाहाटी: होटल बिलास में अंधाधुंध फायरिंग से 5 की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस

असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित होटल बिलास में अंधाधुंध गोलीबारी हुई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हैं. इस घटना के बाद इलाके में दहशत और अफरातफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही कई पुलिस स्टेशनों की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. गोलीबारी किस वजह से हुई और इसके पीछे क्या कारण था, इसका अभी पता नहीं चल पाया है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना उलुबारी इलाके में घटी. आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है. घायलों में होटल के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं.