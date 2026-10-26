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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागुवाहाटी: होटल बिलास में अंधाधुंध फायरिंग से 5 की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस

गुवाहाटी: होटल बिलास में अंधाधुंध फायरिंग से 5 की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस

असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित होटल बिलास में अंधाधुंध गोलीबारी हुई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है. 

Written By : मोहसिन खैयाम |  Updated at : 26 Oct 2026 10:56 PM (IST)
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असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित होटल बिलास में अंधाधुंध गोलीबारी हुई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हैं. इस घटना के बाद इलाके में दहशत और अफरातफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही कई पुलिस स्टेशनों की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. गोलीबारी किस वजह से हुई और इसके पीछे क्या कारण था, इसका अभी पता नहीं चल पाया है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना उलुबारी इलाके में घटी. आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है. घायलों में होटल के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं.

About the author मोहसिन खैयाम

मोहसिन खैयाम असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र की खबरों पर मजबूत पकड़ रखते हैं. राजनीतिक और कानून-व्यवस्था से जुड़ी रिपोर्टिंग करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 सालों का अनुभव है.
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Published at : 26 Oct 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
Assam Guwahati Breaking News Abp News POLICE
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