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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइस्तीफा देकर कानून से बचने वाले MLAs के खिलाफ याचिका पर SC का नोटिस, केंद्र और EC से जवाब तलब

इस्तीफा देकर कानून से बचने वाले MLAs के खिलाफ याचिका पर SC का नोटिस, केंद्र और EC से जवाब तलब

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि MLA अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए इस्तीफा देते हैं. फिर दूसरी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़कर विधानसभा में लौट आते हैं. इससे दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य कमजोर होता है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 26 Oct 2026 11:52 PM (IST)
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विधायकों के इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल होने और फिर सरकारी खर्च पर उपचुनाव लड़ने के चलन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में यह नोटिस जारी किया है.

दरअसल, तमिलनाडु में AIADMK के टिकट पर चुनाव जीते 6 विधायकों ने विधानसभा में TVK सरकार के विश्वास मत के पक्ष में वोट दिया. उन्होंने ऐसा करके पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया. इन विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने की कार्यवाही लंबित थी. इस बीच उन सब ने इस्तीफा दे दिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद वह सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) में शामिल हो गए.

याचिकाकर्ता ने क्या दी दलील?

याचिकाकर्ता के. सुथान ने मद्रास हाई कोर्ट के 24 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने दलील दी है कि विधायक अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए इस्तीफा देते हैं और फिर दूसरी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़कर विधानसभा में लौट आते हैं. इससे दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य कमजोर होता है.

याचिका में कहा गया कि विधानसभा की सीट विधायक की निजी संपत्ति नहीं है. विधानसभा की सीट उन मतदाताओं की है, जिन्होंने विधायक को चुना है. राजनीतिक फायदे के लिए इस्तीफा देने से जनता का भरोसा टूटता है और उपचुनाव कराने का खर्च भी सरकारी खजाने पर पड़ता है. 

याचिकाकर्ता ने ऐसे उपचुनावों के लिए एक व्यवस्था बनाने की मांग की है, जिसके तहत इस्तीफा देने वाले विधायक को दोबारा चुनाव कराने पर होने वाले सार्वजनिक खर्च के बराबर राशि जमा करनी पड़े.

मामले पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुख?

इससे पहले याचिकाकर्ता ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इन विधायकों को 5 साल के लिए अयोग्य करार देने की मांग की थी. हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऐसे संकेत दिए कि वह इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी. हालांकि, बाद में जजों ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया. मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ेंः 'अगर तीनों मनमानी करेंगे तो क्या', SC में EC के हलफनामे पर कांग्रेस नेता के सवाल

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 26 Oct 2026 11:52 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Election Commission SUPREME COURT TVK
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