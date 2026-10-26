इस्तीफा देकर कानून से बचने वाले MLAs के खिलाफ याचिका पर SC का नोटिस, केंद्र और EC से जवाब तलब

विधायकों के इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल होने और फिर सरकारी खर्च पर उपचुनाव लड़ने के चलन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में यह नोटिस जारी किया है.

दरअसल, तमिलनाडु में AIADMK के टिकट पर चुनाव जीते 6 विधायकों ने विधानसभा में TVK सरकार के विश्वास मत के पक्ष में वोट दिया. उन्होंने ऐसा करके पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया. इन विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने की कार्यवाही लंबित थी. इस बीच उन सब ने इस्तीफा दे दिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद वह सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) में शामिल हो गए.

याचिकाकर्ता ने क्या दी दलील?

याचिकाकर्ता के. सुथान ने मद्रास हाई कोर्ट के 24 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने दलील दी है कि विधायक अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए इस्तीफा देते हैं और फिर दूसरी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़कर विधानसभा में लौट आते हैं. इससे दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य कमजोर होता है.

याचिका में कहा गया कि विधानसभा की सीट विधायक की निजी संपत्ति नहीं है. विधानसभा की सीट उन मतदाताओं की है, जिन्होंने विधायक को चुना है. राजनीतिक फायदे के लिए इस्तीफा देने से जनता का भरोसा टूटता है और उपचुनाव कराने का खर्च भी सरकारी खजाने पर पड़ता है.

याचिकाकर्ता ने ऐसे उपचुनावों के लिए एक व्यवस्था बनाने की मांग की है, जिसके तहत इस्तीफा देने वाले विधायक को दोबारा चुनाव कराने पर होने वाले सार्वजनिक खर्च के बराबर राशि जमा करनी पड़े.

मामले पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुख?

इससे पहले याचिकाकर्ता ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इन विधायकों को 5 साल के लिए अयोग्य करार देने की मांग की थी. हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऐसे संकेत दिए कि वह इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी. हालांकि, बाद में जजों ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया. मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होने की उम्मीद है.

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