Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'TVK-IUML के बीच गठबंधन...', तमिलनाडु के मंत्री शाहजहां का बड़ा दावा, AIADMK पर क्या कहा

'TVK-IUML के बीच गठबंधन...', तमिलनाडु के मंत्री शाहजहां का बड़ा दावा, AIADMK पर क्या कहा

तमिलनाडु के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एएम शाहजहां ने कहा कि TVK और IUML के बीच गठबंधन आगामी निकाय चुनावों, उपचुनावों और लोकसभा चुनावों तक जारी रहेगा.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एएम शाहजहां ने कहा कि TVK और IUML के बीच गठबंधन आगामी निकाय चुनावों, उपचुनावों और लोकसभा चुनावों तक जारी रहेगा. तेनकासी दौरे के दौरान रविवार को मीडिया से बात करते हुए IUML के सचिव ने बताया कि पार्टी की स्टेट जनरल काउंसिल ने TVK के नेतृत्व वाले गठबंधन में बने रहने के फैसले को फिर से दोहराया है. 

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्टेट जनरल काउंसिल में इस संबंध में एक स्पष्ट प्रस्ताव पारित किया गया है. उन्होंने बताया कि हमने तय किया है कि IUML, आगामी निकाय चुनावों, संसदीय चुनावों और आने वाले उप चुनावों में भी TVK के नेतृत्व वाले 'सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस' (SSJVA) का हिस्सा बनी रहेगी.  

विधायकों को लेकर बड़ा दावा 
PTI के मुताबिक, मंत्री ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में भी यह गठबंधन कायम रहेगा. प्रदेश की सियासत को लेकर मंत्री ने दावा किया कि कई विधायक TVK में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि धरापुरम और मदुरंतकम जैसे पुराने गढ़ों में मिली करारी हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का AIADMK नेतृत्व से भरोसा उठ गया है. 

मुस्लिम कैदियों की रिहाई पर क्या कहा
उन्होंने कहा कि संबंधित विधायक लोकतांत्रिक और संवैधानिक नियमों के अनुसार अपने इस्तीफे के बारे में फैसला लेंगे. लंबे समय से जेल में बंद मुस्लिम कैदियों की रिहाई से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि IUML के अध्यक्ष प्रो. केएम खादर मोहिदीन ने 12 सूत्रीय मांगों का एक चार्टर सौंपा था, जिसमें उनकी स्थायी रिहाई या फरलो की मांग शामिल थी. उन्होंने बताया कि इन मांगों के बाद लंबे समय से जेल में बंद कैदियों की रिहाई शुरू हो गई है. इनमें से 6 कैदियों को पहले ही फरलो पर रिहा किया जा चुका है और आगे भी इसी तरह और कैदियों की रिहाई की उम्मीद है.

महंगाई को लेकर क्या बोले
महंगाई को लेकर सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि महंगाई का एक कारण 'सुपर अल नीनो' जैसी वैश्विक जलवायु घटनाएं भी हैं, जिन्होंने मानसून के पैटर्न को प्रभावित किया और दुनिया भर में कृषि संकट पैदा किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि 5 महीने पुरानी यह सरकार कीमतों पर लगातार नजर रख रही है और जनता की परेशानियों को कम करने के लिए ठोस कदम उठा रही है.

ये भी पढ़ें

ED ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को भेजा समन, CM के वायरल वीडियो से जुड़ा मामला

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 19 Oct 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu IUML AIADMK TVK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
इंडिया
CR पार्क का विवाद क्या? भड़की TMC, महुआ बोलीं- 'कांवड़ यात्रा में पुलिस छिप जाती है...'
CR पार्क का विवाद क्या? भड़की TMC, महुआ बोलीं- 'कांवड़ यात्रा में पुलिस छिप जाती है...'
इंडिया
Explained: रूसी तेल पर 60 दिनों तक कोई टैरिफ नहीं, ट्रंप प्रशासन के फैसले का भारत के लिए क्या है मतलब?
Explained: रूसी तेल पर 60 दिनों तक कोई टैरिफ नहीं, ट्रंप प्रशासन के फैसले का भारत के लिए क्या है मतलब?
इंडिया
ED ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को भेजा समन, CM के वायरल वीडियो से जुड़ा मामला
ED ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को भेजा समन, CM के वायरल वीडियो से जुड़ा मामला
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
विश्व
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
इंडिया
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई साहब', DCP के वीडियो पर अभिजीत दीपके को आया गुस्सा, बोले- 'जो...'
'लॉरेंस बिश्नोई साहब', DCP के वीडियो पर अभिजीत दीपके को आया गुस्सा, बोले- 'जो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget